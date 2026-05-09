پوتین: جنگ اوکراین به مراحل پایانی خود نزدیک شده است
ولادیمیر پوتین، رئیسجمهور روسیه، روز شنبه ۹ مه ۲۰۲۶، در جریان سخنرانی خود به مناسبت "روز پیروزی" با بیان اینکه "جنگ اوکراین به مراحل پایانی خود نزدیک شده است"، از آمادگی خود برای دیدار با ولودیمیر زلنسکی، همتای اوکراینیاش، در یک کشور ثالث خبر داد.
ولادیمیر پوتین تاکید کرد که این دیدار مشروط به امضای یک توافقنامه نهایی خواهد بود. رئیسجمهور روسیه همچنین خاطرنشان کرد که زلنسکی در صورت تمایل میتواند به مسکو سفر کند، اما تصریح کرد که دیدار با او تنها در پایان فرایند صلح انجام خواهد شد، نه برای مذاکرات اولیه.
رئیسجمهور روسیه به جزئیاتی از تلاشها برای تبادل اسرا اشاره کرد و گفت: مسکو با پیشنهاد دونالد ترامپ، رئیسجمهور آمریکا، برای تمدید آتشبس و تبادل اسرا موافقت کرده بود، اما اوکراین در شب جشن روز پیروزی اعلام کرد که برای این کار آماده نیست و پیشنهاد را رد کرد.
وی با تمجید از میانجیگری واشینگتن افزود: دولت ترامپ بهطور جدی برای دستیابی به راه حل در اوکراین تلاش میکند، چرا که واشینگتن نیازی به تداوم این درگیری ندارد. به گفته پوتین، ابتکار ترامپ نتیجه گفتگوها درباره امنیت سفارتخانهها در کییف بوده که مسکو آن را "بلافاصله" پذیرفته است.
پوتین خاطرنشان کرد که مسکو درباره پیامدهای احتمالی اقدامات تهاجمی کییف با مقامات آمریکا، چین و هند گفتگو کرده است. وی هشدار داد که نقض آتشبس توسط اوکراین میتواند منجر به تیره شدن روابط روسیه با سایر طرفهای بینالمللی شود.
رئیسجمهور روسیه در بخش دیگری از سخنان خود به تحولات خاورمیانه پرداخت و نسبت به عواقب تداوم جنگ میان آمریکا، اسرائیل و ایران هشدار داد. وی گفت: اگر این جنگ ادامه یابد، همه بازنده خواهند بود و آسیب خواهند دید. هیچ طرفی از تداوم این رویارویی نفع نمیبرد و وخامت اوضاع در منطقه به ضرر همگان است.
پوتین درباره پرونده هستهای ایران مدعی شد: در ابتدا توافقی میان آمریکا، ایران و اسرائیل برای انتقال اورانیوم غنیشده ایران به روسیه صورت گرفته بود، اما واشینگتن بعداً نظر خود را تغییر داد.
وی تاکید کرد که پیشنهاد روسیه برای دریافت اورانیوم غنیشده ایران همچنان روی میز است و افزود: معتقدم تهران دلایل خوبی برای اعتماد به روسیه در حوزه هستهای دارد.