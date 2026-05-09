مسرور بارزانی در ترکیه؛ رایزنیهای سطح بالا برای بازنگری در روابط راهبردی
نخستوزیر اقلیم کوردستان پس از دیدار با رئیسجمهور ترکیه، با چندین تن از وزرای کابینه این کشور دیدار و طرفین بر تقویت پیوندهای میان آنکارا و اربیل تأکید کردند.
مسرور بارزانی، نخستوزیر اقلیم کوردستان، در جریان سفر رسمی خود به ترکیه، در شهر استانبول با هاکان فیدان، وزیر امور خارجه این کشور دیدار کرد.
طبق بیانیه رسمی دولت اقلیم کوردستان، طرفین در این نشست درباره آخرین تحولات و تغییرات اوضاع عمومی اقلیم کوردستان، عراق و منطقه تبادل نظر کردند. بخشی از گفتگوها به بررسی تلاشها برای تشکیل کابینه جدید دولت فدرال عراق اختصاص یافت.
طرفین بر اهمیت اجرای پروژه "جاده توسعه" و اتصال کشورهای حوزه خلیج، عراق و اقلیم کوردستان به ترکیه و اروپا از طریق خطوط راهآهن تأکید کردند.
رایزنیهای انرژی: نفت و برق در کانون توجه
در نشستی دیگر، نخستوزیر اقلیم کوردستان با آلپارسلان بایراکتار، وزیر انرژی ترکیه، درباره توسعه روابط دوجانبه در حوزه انرژی و منابع طبیعی گفتگو کرد. در این دیدار بر تقویت همکاریها و هماهنگیهای فیمابین در بخشهای تجارت، نفت و انرژی و همچین گسترش تعاملات در زمینه برق میان اربیل و آنکارا، تأکید شد.
امنیت و ثبات: محور دیدار با وزیر دفاع
همزمان، مسرور بارزانی با یاشار گولر، وزیر دفاع ترکیه نیز دیدار و گفتگو کرد. بر اساس بیانیه دولت اقلیم، در این نشست آخرین تحولات امنیتی منطقه مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
هر دو طرف در این دیدار بر ضرورت حفظ امنیت و ثبات در اقلیم کوردستان، عراق و کل منطقه و همچنین لزوم پایان دادن به تنشهای منطقهای تأکید ورزیدند.