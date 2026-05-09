کارنامه ۲۰ ساله سرمایهگذاری در اقلیم کوردستان ؛ جذب بیش از ۴۶ میلیارد دلار سرمایه
بر اساس آمارهای رسمی، در ۲۰ سال گذشته بیش از ۴۶ میلیارد و ۴۸۴ میلیون دلار در بخشهای مختلف اقلیم کوردستان سرمایهگذاری شده است. از این میزان، حدود ۲۳ درصد به سرمایهگذاریهای خارجی یا مشترک اختصاص دارد.
کشورهای مختلفی از همسایگان گرفته تا کشورهای حوزه خلیج، اروپا و آمریکا در این منطقه سرمایهگذاری کردهاند. سهم سرمایهگذاری داخلی بیش از ۷۷ درصد است، در حالی که شرکتهای خارجی و داخلی در قالب پروژههای مشترک، بخش باقیمانده را پوشش دادهاند.
در میان سرمایهگذاران خارجی، چین با اختصاص ۴ میلیارد و ۶۰۹ میلیون دلار (معادل ۱۰.۵۵٪ از کل سرمایهگذاری خارجی)، در رتبه نخست قرار دارد. پس از آن، امارات با ۲ میلیارد و ۵۳۴ میلیون دلار (۵.۴۵٪) و لبنان با ۱ میلیارد و ۲۰ میلیون دلار (۲.۲۰٪) در رتبههای بعدی ایستادهاند.
همچنین کشور آلمان از سال ۲۰۰۶ تا ماه مه سال جاری، بالغ بر ۸۸۷ میلیون دلار (۱.۹۱٪) و ترکیه حدود ۶۵۱ میلیون دلار (۱.۴۰٪) در اقلیم کوردستان سرمایهگذاری کردهاند.
کشورهای دیگری نظیر کرهجنوبی، کانادا، آمریکا، روسیه، ایران، سوریه، سوئیس، فرانسه، اسپانیا، سوئد، نیوزیلند و بریتانیا نیز با درصدهای متفاوت در پروژههای سرمایهگذاری این منطقه حضور فعال دارند.