تورم مصرفکننده در آمریکا با اثرپذیری از جنگ ایران رکورد سهساله زد
اربیل (کوردستان۲۴) ـ دادههای دولتی امروز سهشنبه ۱۲ مه، نشان داد که تورم مصرفکننده در ایالات متحده در ماه آوریل به بالاترین حد خود در سه سال گذشته رسید و پیامدهای اقتصادی جنگ ایران در بزرگترین اقتصاد جهان موج میزند.
اداره آمار کار ایالات متحده اعلام کرد که شاخص قیمت مصرفکننده (CPI) نسبت به سال گذشته 3.8 درصد افزایش یافته است که نسبت به رقم 3.3 درصد در ماه مارس افزایش داشته است.
جنگ ایالات متحده و اسرائیل علیه ایران، خاورمیانه را درگیر خشونت کرده است و اقدامات تلافیجویانه ایران متحدان منطقهای واشینگتن را هدف قرار داده و عملاً تنگه هرمز را مسدود کرده است.
تقریباً یک پنجم نفت و گاز طبیعی جهان در شرایط عادی از این آبراه عبور میکند و این محاصره باعث افزایش قیمت انرژی در سراسر جهان شده است.
دادههای BLS نشان داد که در ماه آوریل، شاخص قیمت انرژی ایالات متحده 17.9 درصد در مقایسه با یک سال پیش افزایش یافته است که تاکنون بزرگترین جهش قیمت برای هر دستهای بوده است.
دادهها نشان میدهد که قیمت مواد غذایی در ماه آوریل نسبت به سال گذشته ۳.۲ درصد افزایش یافته است.
تورم شاخص قیمت مصرفکننده اصلی (CPI)، که شامل قیمتهای متغیر مواد غذایی و انرژی نمیشود، در ماه آوریل به ۲.۸ درصد رسید که نسبت به ۲.۶ درصد ماه قبل افزایش یافته است.
مصرفکنندگان آمریکایی سالهاست که با تورم بالاتر از حد انتظار مواجه هستند و سیاستگذاران برای دستیابی به ثبات قیمتها بیش از پنج سال پس از شروع همهگیری تلاش میکنند.
فدرال رزرو ایالات متحده هدف بلندمدت دو درصدی برای تورم دارد و چندین سیاستگذار در بانک مرکزی به لزوم افزایش نرخ بهره برای مقابله با افزایش قیمتها اشاره کردهاند.
ایافپی/ب.ن