پرزیدنت بارزانی: لیلا قاسم و همراهانش الگو و نماد مقاومت تمامی آزادیخواهان کوردستان هستند
شهید لیلا قاسم در سال ۱۹۷۴ (۱۳۵۳) در بغداد از سوی رژیم وقت عراق اعدام شد
پرزیدنت بارزانی در پنجاه و دومین سالگرد شهادت لیلا قاسم، فداکاری وی و همراهانش را در راه کسب آزادی و حفظ کرامت ملت کورد ستود.
پرزیدنت مسعود بارزانی امروز سهشنبه ۱۲ مه ۲۰۲۶ (۲۲ اردیبهشت ۱۴۰۵)، در پیامی در حساب کاربری رسمی خود در شبکهی اجتماعی «ایکس»، یاد و خاطرهی لیلا قاسم و چهار تن از همراهانش را گرامی داشت. ایشان در این پیام اظهار داشت که این شهیدان با شجاعت تمام، جان خود را در راه آزادی و حفظ کرامت ملتشان فدا کردند.
پرزیدنت بارزانی در ادامه تصریح کرد: «این شهیدان به الگو و نماد ایستادگی برای تمامی آزادیخواهان کوردستان تبدیل شدهاند.» ایشان همچنین در پایان پیام خود، به روح پاک لیلا قاسم و تمامی شهیدان راه پیشرفت و آزادی کوردستان درود فرستاد.
شەهید لەیلا قاسم و هاوڕێکانی لەپێناو ئازادی و کەرامەتی گەلەکەیان، ئازایانە گیانی خۆیان بەخت کرد و بوون بە سەرمەشق و هێمای بەرخودان بۆ هەموو ئازادیخوازانی کوردستان.— Masoud Barzani (@masoud_barzani) May 12, 2026
لە پەنجا و دووەمین ساڵیادی لەسێدارەدان و شەهیدکردنی لەیلا قاسم و هاوڕێکانیدا سڵاو دەنێرین بۆ ڕۆحی پاکیان و ڕۆحی…
لیلا قاسم؛ نخستین زن شهید کورد در راه آرمانهای ملی
لیلا قاسم در سال ۱۹۵۲ (۱۳۳۱) در شهر خانقین متولد شد. وی از فعالان برجستهی «اتحادیهی دانشجویان کوردستان» بود که در اوایل دههی هفتاد میلادی، تحصیلات دانشگاهی خود را در شهر بغداد آغاز کرد و همزمان به مبارزات سیاسی و تشکیلاتی خود ادامه داد.
در سال ۱۹۷۴ (۱۳۵۳)، رژیم بعث عراق، لیلا قاسم را به همراه چهار تن از همراهانش بازداشت کرد. سرانجام در تاریخ ۱۲ مه همان سال، حکم اعدام آنان در بغداد به اجرا درآمد. لیلا قاسم به عنوان نخستین زن کورد شناخته میشود که به دلیل تفکر ملی و فعالیتهای سیاسی توسط رژیم پیشین عراق اعدام شده است. او تا به امروز به عنوان یکی از عالیترین نمادهای مقاومت و فداکاری ملت کورد شناخته میشود.