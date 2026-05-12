انسداد تنگه‌ی هرمز میلیون‌ها نفر را با خطر گرسنگی روبرو کرده است

تداوم انسداد تنگه‌ی هرمز و توقف تجارت کودهای کشاورزی، امنیت غذایی جهانی را با بحرانی بی‌سابقه و خطر گرسنگی برای میلیون‌ها نفر روبرو کرده است.

سازمان ملل متحد نسبت به وقوع یک فاجعه‌ی انسانی بزرگ در پی تنش‌های جاری میان ایران و کشورهای غربی هشدار داد. انسداد تنگه‌ی هرمز که مسیر عبور یک‌سوم کودهای کشاورزی جهان است، تولیدات زراعی را در سطح بین‌المللی با اخلال جدی مواجه کرده است. ایران از چند ماه پیش و در پاسخ به جنگی که در ۲۸ فوریه‌ی گذشته آغاز شد، کنترل این تنگه‌ی راهبردی را به دست گرفته است.

خورخی موریرا دا سیلوا، مدیر اجرایی دفتر خدمات پروژه‌ی سازمان ملل متحد (UNOPS)، در گفتگو با خبرگزاری فرانسه اعلام کرد: «تنها چند هفته برای جلوگیری از یک فاجعه‌ی انسانی فرصت داریم. این بحران می‌تواند ۴۵ میلیون نفر دیگر را در جهان به کام گرسنگی و ناامنی شدید غذایی بکشاند.» وی افزود که فصل کاشت در بسیاری از مناطق، به‌ویژه در آفریقا، منتظر تصمیمات سیاسی نمی‌ماند و تأخیر در ارسال آمونیاک، گوگرد و اوره، تولید غذا را فلج خواهد کرد.

سازمان ملل از ماه مارس کارگروهی را برای ایجاد مکانیسمی جهت عبور کشتی‌های حامل مواد اولیه‌ی کشاورزی تشکیل داده است. با وجود حمایت بیش از ۱۰۰ کشور از این طرح، ایالات متحده، ایران و کشورهای حوزه‌ی خلیج فارس که تولیدکنندگان اصلی کود هستند، هنوز موافقت نهایی خود را اعلام نکرده‌اند. به گفته‌ی کارشناسان، عبور روزانه تنها ۵ کشتی حامل کود می‌تواند از این بحران جهانی جلوگیری کند، اما تحقق این امر نیازمند «اراده‌ی سیاسی» طرف‌های درگیر است.