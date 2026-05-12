1 ساعت پیش

اربیل (کوردستان۲۴) ـ وزیر امور خارجه ترکیه، می‌گوید که تمام تلاش خود را برای یافتن راه حلی برای پایان دادن به جنگ خاورمیانه به کار می‌گیرند و تأکید کرد که خواستار توقف جنگ هستند و از تلاش‌های پاکستان برای پایان دادن به جنگ حمایت می‌‌کنند.

امروز سه‌شنبه ۱۲ مه، هاکان فیدان، وزیر امور خارجه ترکیه، با اشاره به تنش‌ها بین ایران و آمریکا در یک کنفرانس خبری گفت: «تبدیل نکردن تنگه هرمز به حربه، هم برای ثبات منطقه هم برای اقتصاد جهان اهمیت بسیاری دارد. امیدواریم که تنگه هرمز رفع مسدودیت شود و تردد دریایی در آن آزاد شود. جنگ راه حل نیست و تنها ویرانی در پی دارد. ما تمام تلاش خود را برای یافتن راه حلی برای پایان دادن به جنگ به کار می‌گیریم.»

وی افزود: «از سرگیری جنگ تنها ویرانی به بار می‌آورد. تحولات منطقه ایجاب می‌کند که با قطر مشاوره و حمایت بیشتری داشته باشیم و از گفت‌وگوهای (آمریکا و ایران) به میانجیگری پاکستان حمایت می‌کنیم، زیرا هم ما و هم قطر خواستار آنیم که جنگ متوقف شود.»

هاکان فیدان، ابراز امیدواری کرد که تلاش‌های پاکستان برای پایان دادن به جنگ ثمربخش باشد.

وزیر خارجه ترکیه تأکید کرد: «اسرائیل به یک مشکل امنیتی جهانی تبدیل شده است و انتظار داریم افکار عمومی جهان علیه سیاست‌های آن کشور موضعگیری کند.»

این در حالی است که با رد پیشنهادات آمریکا توسط ایران، امید به پایان یافتن جنگ ضعیف شده است.

دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا واکنش ایران به پیشنهادات واشینگتن برای مذاکرات را غیرقابل قبول دانست و در کاخ سفید در جمع خبرنگاران گفت که آتش‌بس «یکی از ضعیف‌ترین آتش‌بس‌های فعلی» است و آن را «در وضعیت اضطراری» توصیف کرد.

وی افزود که واشینگتن پیشنهادهایی را با هدف کاهش تنش‌ها، به‌ ویژه محدودیت‌ فعالیت‌های هسته‌ای تهران، به ایران ارائه کرده است، اما پاسخ ایران را بد دانست. او با وجود دیپلماسی متوقف‌شده، اصرار داشت که ایالات متحده به تلاش برای رسیدن به اهداف خود ادامه خواهد داد.

ب.ن