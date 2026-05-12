رئیس دفتر روابط خارجی دولت اقلیم کوردستان: مانع اصلی صادرات نفت، بغداد است
اقلیم کوردستان در برابر حملات همسایگان بە دیپلماسی روی آورده است
سفین دزهای، رئیس دفتر روابط خارجی دولت اقلیم کوردستان، در گفتگویی جامع با شبکهی کوردستان ۲۴، جزئیات مهمی از رایزنیهای راهبردی اربیل در ترکیه، موانع ازسرگیری صادرات نفت، واکنش اروپا به تنشهای منطقهای و موضع قاطع اقلیم کوردستان در برابر حملات موشکی و پروپاگاندای رسانهای همسایگان را تشریح کرد.
به گزارش بخش خبری وبسایت کوردستان ۲۴، سفین دزهای با اشاره به شرایط پرالتهاب خاورمیانه در ماههای اخیر، تأکید کرد که اقلیم کوردستان با وجود اتخاذ سیاست بیطرفی و صلحطلبانه، هدف بیش از ۱۵۰ حملهی موشکی و پهپادی قرار گرفته است که به قربانی شدن غیرنظامیان انجامیده است.
رایزنیهای راهبردی در استانبول و آنتالیا؛ تقدیر اردوغان از مواضع اربیل
رئیس دفتر روابط خارجی دولت اقلیم کوردستان، سفر اخیر هیئت عالیرتبهی کوردستان به ریاست مسرور بارزانی، نخستوزیر اقلیم، به ترکیه را فرصتی کلیدی توصیف کرد. به گفتهی وی، پس از حضور هیئت اقلیم در مجمع دیپلماسی آنتالیا، دیدار جامع و فراگیری میان نخستوزیر دولت اقلیم کوردستان و رجب طیب اردوغان، رئیسجمهور ترکیه در استانبول برگزار شد. همچنین دیدارهای جداگانه و مفصلی با وزرای خارجه، دفاع و رئیس دستگاه اطلاعاتی ترکیه انجام گرفت.
در این نشستها که بر محور توسعهی روابط دوجانبه در حوزههای امنیتی، انرژی و تجارت متمرکز بود، رئیسجمهور ترکیه از مدیریت خردمندانه و مواضع پرزیدنت بارزانی و دولت اقلیم کوردستان در حفظ ثبات منطقه و جلوگیری از کشیده شدن پای اقلیم به درگیریهای غزه تقدیر کرد.
دزهای در پاسخ به برخی حواشی رسانهای دربارهی تشریفات این سفر نیز شفافسازی کرد و گفت: «حضور جناب نخستوزیر در ترکیه یک "سفر کاری" بود، نه یک سفر رسمی دولتی به پایتخت (آنکارا). دیدار با رئیسجمهور ترکیه نیز در دفتر اختصاصی ایشان در استانبول صورت گرفت. روابط اربیل و آنکارا بر پایهی احترام متقابل و منافع راهبردی استوار است و ترکیه همواره به پرچم کوردستان احترام گذاشته است.»
خسارت ۱۲ میلیارد دلاری به عراق و مانعتراشی بغداد در صادرات نفت
یکی از مهمترین بخشهای این مصاحبه، مسئلهی توقف طولانیمدت صادرات نفت اقلیم کوردستان از طریق خط لولهی بندر جیهان بود. سفین دزهای اعلام کرد که توقف صادرات نفت در ماههای گذشته، بین ۱۱ تا ۱۲ میلیارد دلار به خزانهی دولت فدرال عراق خسارت وارد کرده است.
وی تأکید کرد: «اربیل و آنکارا آمادگی کامل خود را برای ازسرگیری صادرات نفت اعلام کردهاند و خط لولهی آسیبدیده در ترکیه نیز تعمیر شده است. مانع اصلی در حال حاضر، مخالفتهای فنی و مالی بغداد است.»
دزهای توضیح داد که بودجهی در نظر گرفته شده از سوی بغداد برای استخراج هر بشکه نفت در کوردستان (حدود ۶ دلار) با هزینههای واقعی شرکتهای سرمایهگذار همخوانی ندارد و نیازمند اصلاح فوری است.
انتقاد از رفتارهای دوگانهی بغداد در مرزها و تعلل در شنگال
رئیس دفتر روابط خارجی در ادامهی انتقادات خود از دولت فدرال، به اعمال فشارهای اقتصادی بر مرزهای اقلیم کوردستان اشاره کرد و گفت که بغداد عوارض و محدودیتهایی را بر گذرگاههای کوردستان اعمال میکند که در سایر مرزهای عراق اجرا نمیشوند.
همچنین، تعلل بغداد در اجرای «توافق شنگال» و ادامهی حضور گروههای مسلح غیرقانونی در این منطقه، از دیگر مواردی بود که به گفتهی دزهای، مانع بازگشت آوارگان شده و نگرانیهای امنیتی مشترکی را برای اربیل و آنکارا ایجاد کرده است.
دیپلماسی به جای موشک؛ پاسخ اربیل به حملات ایران
سفین دزهای در بخش دیگری از این گفتگو، با اشاره به حملات موشکی به اربیل، از تحویل یادداشتهای اعتراضآمیز رسمی به سرکنسولگریهای جمهوری اسلامی ایران در اربیل و سلیمانیه خبر داد.
وی ضمن رد قاطعانهی فضاسازیها و ادعاهای کذب برخی رسانههای ایرانی، تصریح کرد: «اقلیم کوردستان هرگز پایگاهی برای تهدید علیه جمهوری اسلامی ایران نبوده و نخواهد بود. انتظار ما از همسایگانمان، رویکرد دیپلماتیک و احترام متقابل است، نه پرتاب موشک به سمت شهروندان بیگناه ما برای توجیه پروپاگاندای رسانهای.»
وی در پایان خاطرنشان کرد که تحرکات دیپلماتیک اقلیم کوردستان در اروپا و دیدارها با رهبران غربی، از جمله در فرانسه و بلژیک، با هدف تشریح این حقایق صورت گرفته است. به گفتهی دزهای، کشورهای اروپایی ضمن ابراز تعجب از حمله به منطقهای که نقشی در درگیریهای خاورمیانه ندارد، این حملات را به شدت محکوم کرده و تأکید کردهاند که اقلیم کوردستان، به عنوان عامل ثبات منطقهای، نباید به میدان تسویهحساب گروههای شبهنظامی تبدیل شود.
متن کامل مصاحبهی سفین دزهای را در اینجا بخوانید