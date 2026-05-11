ایران بە خروج یک محموله‌ی نفت عراق از خلیج فارس کمک کرد

2 ساعت پیش

رسانه‌های منطقه از عبور یک نفت‌کش حامل نفت خام عراق از تنگه‌ی هرمز به مقصد بازارهای آسیایی خبر دادند که نشان‌دهنده‌ی تداوم کنترل ایران بر این آبراه راهبردی است.

رسانه‌های ایران روز دوشنبه ۱۱ مه ۲۰۲۶ (۲۱ اردیبهشت ۱۴۰۵) گزارش دادند که یک نفت‌کش عراقی با عبور از تنگه‌ی هرمز، مسیر خود را به سمت ویتنام ادامه داده است. داده‌های دریانوردی تأیید می‌کنند که این کشتی پس از بارگیری نفت خام عراق و عبور از خط کشتیرانی جنوبی در نزدیکی آب‌های مرزی ایران، به سمت بازارهای آسیا حرکت کرده است.

تنگه‌ی هرمز یکی از حیاتی‌ترین مسیرهای راهبردی انتقال انرژی در جهان است که طبق آمار آژانس بین‌المللی انرژی، روزانه حدود ۲۰ میلیون بشکه نفت خام و فرآورده‌های نفتی از آن عبور می‌کند. عراق به عنوان یکی از تولیدکنندگان بزرگ، برای صادرات ۹۰ درصد از منابع درآمدی خود به‌شدت به این مسیر وابسته است.

پس از جنگ ۲۸ فوریه ۲۰۲۶ (۹ اسفند ۱۴۰۴) میان آمریکا، اسرائیل و ایران، تنگه‌ی هرمز توسط تهران به روی کشتی‌های تجاری بسته شد و تردد تنها با موافقت ایران صورت می‌گیرد. این وضعیت باعث کاهش چشمگیر صادرات و درآمدهای نفتی عراق شده است، چرا که بخش اعظم اقتصاد این کشور بر پایه‌ی فروش نفت از طریق این گذرگاه آبی استوار است.