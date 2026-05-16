اسرائیل از هدف قرار دادن فرماندهی ارشد گردانهای قسام در غزه خبر داد
اسرائیل میگوید یکی از طراحان حملات اکتبر را هدف قرار داده است
بنیامین نتانیاهو و اسرائیل کاتس در بیانیهای مشترک اعلام کردند که عزالدین حداد، از طراحان اصلی حملات ۷ اکتبر و فرماندهی تیپ غزه در شاخهی نظامی حماس، هدف قرار گرفته است.
بنیامین نتانیاهو، نخستوزیر و اسرائیل کاتس، وزیر دفاع اسرائیل، روز جمعه ۱۵ مه ۲۰۲۶ (۲۵ اردیبهشت ۱۴۰۵)، در بیانیهای مشترک اعلام کردند که ارتش این کشور در جریان عملیاتی در شهر غزه، عزالدین حداد را هدف قرار داده است. در این بیانیه تأکید شده که وی یکی از طراحان کلیدی حملات ۷ اکتبر ۲۰۲۳ (۱۵ مهر ۱۴۰۲) به شمار میرود.
در بخشی از این بیانیه آمده است: «عزالدین حداد مسئولیت مستقیم کشتار، ربایش و آزار هزاران غیرنظامی و نظامی اسرائیل را بر عهده داشته است. وی همچنین از پذیرش طرح پیشنهادی دونالد ترامپ، رئیسجمهور آمریکا برای خلع سلاح حماس و غیرنظامی کردن نوار غزه خودداری کرده بود.»
عزالدین حداد متولد سال ۱۹۷۰ در غزه است و در سال ۱۹۸۷ به جنبش حماس پیوست. او مدارج فرماندهی نظامی را از فرماندهی دسته و گردان آغاز کرد و در نهایت به سمت فرماندهی تیپ غزه در گردانهای قسام دست یافت.
حداد که در میان نیروهای حماس به «ابوصهیب» و «شبح القسام» شهرت داشت، از معدود فرماندهان ارشد نظامی بود که همچنان در شهر غزه حضور داشت. او عضو «شورای نظامی» گردانهای قسام بود و به دلیل نجات یافتن از چندین سوءقصد پیشین، در صدر لیست افراد تحت تعقیب اسرائیل قرار داشت.
گزارشهای اطلاعاتی اسرائیل حاکی از آن است که عزالدین حداد نقشی کلیدی در بازسازی زیرساختهای نظامی گردانهای قسام و نظارت بر توسعه و تولید موشکهای ضدزره «یاسین ۱۰۵» ایفا کرده است. اهمیت وی برای دستگاههای امنیتی اسرائیل به حدی بود که در نوامبر ۲۰۲۳ (آبان ۱۴۰۲)، پاداشی ۷۵۰ هزار دلاری برای هرگونه اطلاعاتی که منجر به شناسایی مخفیگاه وی شود، تعیین شد.
لازم به ذکر است که در ژانویهی ۲۰۲۵ (دی ۱۴۰۳)، صهیب حداد، فرزند این فرمانده ارشد، در جریان حملهی هوایی ارتش اسرائیل به محلهی تفاح در شرق شهر غزه کشته شده بود.