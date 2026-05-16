عضو ارشد کتائب حزب‌الله عراق در ترکیە دستگیر شده و از آنجا به آمریکا منتقل شده است

3 ساعت پیش

مقامات قضایی و امنیتی آمریکا از دستگیری محمدباقر سعد داوود سعدی، از فرماندهان ارشد کتائب حزب‌الله، به اتهام برنامه‌ریزی برای حملات تروریستی در خاک ایالات متحده، کانادا و اروپا خبر دادند.

وزارت دادگستری ایالات متحده اعلام کرد که محمدباقر سعد داوود سعدی، شهروند ۳۲ ساله‌ی عراقی، در کشور ترکیه بازداشت و مستقیماً به آمریکا منتقل شده است. او روز جمعه در برابر دادگاهی فدرال در نیویورک حاضر شد و با ۶ عنوان اتهامی مرتبط با فعالیت‌های تروریستی روبه‌رو گردید. کاش پاتل، مدیر دفتر تحقیقات فدرال (FBI)، این فرد را یک «هدف سطح بالا» توصیف کرد که مسئولیت سازماندهی اقدامات تروریستی در سطح جهانی را بر عهده داشته است.

طبق مستندات دادگاه، سعدی و همدستانش متهم هستند که ۱۸ حمله‌ی تروریستی در اروپا و ۲ حمله در کانادا را به‌عنوان پاسخی به اقدامات نظامی آمریکا و اسرائیل در تاریخ ۲۸ فوریه (۹ اسفند) علیه ایران، طراحی و هماهنگ کرده‌اند. این اتهامات شامل مواردی نظیر حمله با سلاح سرد به شهروندان یهودی در لندن، آتش‌زدن عمدی کلیساها، مدارس یهودی و فروشگاه‌های اسرائیلی در آمستردام و مونیخ است.

در بخش دیگری از کیفرخواست، سعدی متهم شده است که نقشه‌ی مکان‌های حساس از جمله یک کنیسه‌ی بزرگ در نیویورک و مراکز متعلق به یهودیان در لوس‌آنجلس و آریزونا را در اختیار یک مأمور مخفی قرار داده و دستور حمله به آن‌ها را صادر کرده است. وی همچنین در گفتگوهای تلفنی، روش‌های ساخت بمب‌های دست‌ساز برای استفاده در این حملات را تشریح کرده بود.

اطلاعات منتشر شده توسط وزارت دادگستری نشان می‌دهد که محمدباقر سعدی در گذشته همکاری نزدیکی با قاسم سلیمانی، فرمانده پیشین نیروی قدس داشته است؛ فرماندهی که در ژانویه‌ی ۲۰۲۰ (دی ۱۳۹۸) در عملیات نیروهای آمریکایی در نزدیکی فرودگاه بغداد کشته شد. وزارت امور خارجه‌ی ایالات متحده ضمن استقبال از این بازداشت، تأکید کرد که سعدی به دلیل تحریک برای حمله به منافع آمریکا و قتل اتباع این کشور، با عدالت روبه‌رو خواهد شد.