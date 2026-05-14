روسیه و اوکراین هر کدام ۲۰۵ اسیر جنگی را مبادله کردند

اربیل (کوردستان۲۴) ـ روسیه و اوکراین اعلام کردند که امروز جمعه ۱۵ مه، یک هفته پس از اعلام دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا مبنی بر انجام یک مبادله بزرگ بین طرف‌های درگیر، هر کدام ۲۰۵ اسیر جنگی را مبادله کردند.

وزارت دفاع روسیه در بیانیه‌ای در رسانه‌های اجتماعی اعلام کرد که «۲۰۵ سرباز روس از سرزمین» تحت کنترل کی‌یف بازگردانده شدند و افزود که «در عوض، ۲۰۵ اسیر جنگی نیروهای مسلح اوکراینی منتقل شدند.»

ولودیمیر زلنسکی، رئیس‌جمهور اوکراین، در تلگرام گفت که بیشتر اوکراینی‌های تحویل داده شده از سال ۲۰۲۲ در اسارت روسیه بوده‌اند.

ترامپ هفته گذشته گفت که روسیه و اوکراین مبادله متقابل ۱۰۰۰ زندانی را انجام خواهند داد. او آتش‌بس سه روزه با میانجیگری آمریکا را اعلام کرد.

هر دو طرف اتهاماتی مبنی بر نقض آتش‌بس رد و بدل کرده‌اند و اوکراین، مسکو را به افزایش حملات خود علیه غیرنظامیان پس از انقضای آتش‌بس متهم کرده و روز پنجشنبه در یک حمله هوایی به کی‌یف، حداقل ۲۴ نفر را کشته است.

زلنسکی گفت: "این اولین مرحله از تبادل زندانیان ۱۰۰۰ در برابر ۱۰۰۰ است."

او تصاویری از اوکراینی‌های آزاد شده را منتشر کرد که در پرچم‌های ملی آبی و زرد پیچیده شده بودند و لبخند می‌زدند و یکدیگر را در آغوش می‌گرفتند.

زلنسکی گفت که آنها شامل سربازانی بودند که در نبرد خونین برای کارخانه فولاد ماریوپول، آزوتسال، جنگیدند و کسانی که از چرنوبیل دفاع کردند، که در آغاز حمله روسیه برای مدت کوتاهی به دست مسکو افتاد.

مبادله اسرای جنگی همچنان یکی از معدود زمینه‌های همکاری باقی مانده بین دو طرف است که از زمان دستور روسیه به اعزام نیروها به همسایه خود در فوریه ۲۰۲۲، در جنگ هستند.

وزارت دفاع روسیه اعلام کرد که سربازانش به متحد خود بلاروس منتقل شده‌اند، جایی که "آنها کمک‌های روانی و پزشکی لازم را دریافت می‌کنند."

در این بیانیه آمده است که «امارات متحده عربی در جریان بازگشت نظامیان روس از اسارت، کمک‌های بشردوستانه ارائه داد.»

ای‌اف‌پی/ب.ن