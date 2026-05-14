عراقچی: آمریکاییها به نتیجه رسیدهاند که راهحل نظامی وجود ندارد
اربیل (کوردستان۲۴) ـ وزیر امور خارجه ایران میگوید که آمریکاییها، جنگ با ایران را آزمودهاند و به نتیجه رسیدهاند که راهحل نظامی وجود ندارد.
عباس عراقچی، وزیر امور خارجه ایران در یک گفتوگوی رسانهای که خبرگزاری تسنیم منتشر کرد، در خصوص جنگ آمریکا و اسرائیل علیه کشورش گفت: «هیچ راهحل نظامیای وجود ندارد و فکر میکنم ایالات متحده باید این واقعیت را درک کند.»
وی افزود: «آنها دستکم دو بار ما را آزمودهاند و اکنون به این نتیجه رسیدهاند که راهحل نظامی وجود ندارد.»
عراقچی اظهار داشت: «مهمترین مشکل، پیامهای متناقضی است که از سوی آمریکاییها از طریق اظهارنظرها، مصاحبهها و مواضع مختلف دریافت میکنیم.»
دیپلمات ارشد ایران در خصوص تردد دریایی از تنگه هرمز، گفت: «تا آنجا که به ما مربوط میشود، تنگه هرمز بسته نیست، بهویژه برای کشورهای دوست. این محدودیت تنها برای دشمنان ما اعمال میشود.»
او توضیح داد: «کشتیهای متعلق به کشورهای دوست و سایر کشورها فقط ملزم هستند عبور خود را با نیروهای نظامی ما هماهنگ کنند تا از هرگونه مانع احتمالی جلوگیری شود و عبوری امن داشته باشند.»
وزیر امور خارجه ایران تأکید کرد: «تنها راهحل، پایان کامل این جنگ تجاوزکارانه است و پس از آن ما اطمینان خواهیم داد که عبور امن برای تکتک کشتیها تضمین شود.»
ب.ن