2 ساعت پیش

سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی ایران تأکید کرد که تردد دریایی در تنگه هرمز هرگز به روال پیش از جنگ باز نخواهد گشت. وی، همچنین تصریح کرد که نیروهای مسلح این کشور برای هرگونه ازسرگیری احتمالی درگیری‌ها در آمادگی کامل به سر می‌برند.

امروز جمعه، ۱۵ مه ۲۰۲۶، ابراهیم رضایی، سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس ایران در گفت‌وگوی اختصاصی با کوردستان۲۴ اعلام کرد: پیش‌نویس طرح "اقدام استراتژیک برای تأمین امنیت تنگه هرمز" در این کمیسیون بررسی شده و اکنون آماده ارائه در صحن علنی مجلس است.

رضایی خاطرنشان کرد که تهران مصمم است مدیریت این تنگه راهبردی را در یک چارچوب قانونی جدید پیش ببرد. وی، افزود: تنگه هرمز دیگر به وضعیت سابق باز نمی‌گردد؛ تاریخ این منطقه اکنون به دو برهه "پیش از جنگ اخیر" و "پس از آن" تقسیم شده است.

سخنگوی کمیسیون امنیت ملی توضیح داد که در حال حاضر این گذرگاه بین‌المللی تنها به روی "کشتی‌های دوست" باز است و هرگونه تردد در آن باید با هماهنگی کامل نیروهای مسلح ایران صورت گیرد.

رضایی، با بیان اینکه تهران برای تمامی سناریوهای احتمالی و گسترش تنش‌ها آماده است، افزود: تمرکز اصلی ما بر تقویت توان دفاعی است. اگر درگیری جدیدی رخ دهد، پاسخ ما به دشمن بسیار کوبنده‌تر از گذشته خواهد بود.