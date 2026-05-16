حزب دم پارتی: روند صلح در ترکیه به کندی پیش میرود
تولای هاتیماوغللاری از ابهام در نتایج این گفتگوها برای تسریع روند صلح خبر داد
رئیس مشترک حزب دم پارتی با تأیید تداوم دیدارهای اطلاعاتی میان آنکارا و حزب کارگران کوردستان، از ابهام در نتایج این گفتگوها برای تسریع روند صلح خبر داد.
تولای هاتیماوغللاری، رئیس مشترک حزب برابری و دموکراسی خلقها (دم پارتی)، در واکنش به گزارشهای منتشر شده در رسانههای ترکیه دربارهی دیدارهای سازمان اطلاعات ملی ترکیه (میت) با مسئولان حزب کارگران کوردستان (پکک) در قندیل، صحت این دیدارها را تأیید کرد. وی در عین حال خاطرنشان ساخت که جزئیات دقیقی از محتوای این نشستها در اختیار ندارند.
تولای هاتیماوغللاری تصریح کرد که روند صلح در حال حاضر با کندی پیش میرود و هنوز مشخص نیست که آیا این سلسلهنشستها توانایی گرهگشایی از وضعیت موجود و رفع بنبستهای فعلی را خواهند داشت یا خیر.
پیشتر رسانههای نزدیک به دولت ترکیه گزارش داده بودند که هیئتی از سوی سازمان اطلاعات این کشور در حال رایزنی با مقامات پکک در قندیل است. بر اساس این گزارشها، آنکارا از این حزب درخواست کرده است تا طی چند روز آینده، نقشهراه، طرحهای پیشنهادی و مطالبات خود را برای خلع سلاح و بازگشت اعضای خود به دولت ارائه دهد.
انتظار میرود در روزهای آتی، مطالبات پکک به دست دولت ترکیه برسد تا پس از بررسی و انطباق با خواستههای دولت، تصمیمات مشترکی در خصوص آیندهی روند صلح و فرایند خلع سلاح اتخاذ شود.
مرحلهی جدید روند صلح در اکتبر ۲۰۲۴ (مهر ۱۴۰۳) با ابتکار عمل دولت باغچلی، رهبر حزب حرکت ملی (مهـپ) آغاز شد. وی در آن مقطع از عبدالله اوجالان خواست تا فراخوان انحلال پکک را صادر کند. در پی این تحولات، عبدالله اوجالان در ۲۷ فوریه ۲۰۲۵ (۹ اسفند ۱۴۰۳) فراخوانی تاریخی برای پایان دادن به راهبرد مبارزهی مسلحانه صادر کرد. متعاقب آن، حزب کارگران کوردستان در دوازدهمین کنگرهی خود که در روزهای ۴ و ۵ مه ۲۰۲۵ (۱۴ و ۱۵ اردیبهشت ۱۴۰۴) برگزار شد، رسماً تصمیم به پایان دادن به موجودیت تشکیلاتی خود گرفت.