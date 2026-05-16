راهبرد جدید نفتی عراق؛ تلاش برای بازگشت شرکتهای بینالمللی و افزایش صادرات
وزیر نفت عراق بر ضرورت بازگشت شرکتهای بزرگ جهانی و تقویت همکاریها با اقلیم کوردستان تأکید کرد
وزیر نفت عراق با تشریح برنامهی راهبردی دولت برای توسعهی صنعت انرژی، بر ضرورت بازگشت شرکتهای بزرگ جهانی و تقویت همکاریها با اقلیم کوردستان تأکید کرد.
باسم محمد خزیر، وزیر نفت عراق، روز شنبه ۱۶ مه ۲۰۲۶ (۲۶ اردیبهشت ۱۴۰۵)، در یک کنفرانس مطبوعاتی جزئیات برنامهی راهبردی دولت جدید برای توسعهی صنعت نفت و گاز را تبیین کرد. وی تأکید کرد که دولت فعلی به ریاست علی زیدی، مسیر تکمیل پروژههای زیربنایی دولت پیشین به ریاست محمد شیاع سودانی را در بخش انرژی با جدیت ادامه میدهد.
باسم محمد خزیر اولویتهای وزارتخانهی تحت امر خود را تقویت سطح تولید، بستن پروندهی «گاز مشعل»، توسعهی اقتصادی از طریق افزایش صادرات و بهبود مناسبات با سازمان کشورهای صادرکنندهی نفت (اوپک) اعلام کرد.
وزیر نفت عراق با اشاره به چالشهای امنیتی موجود اظهار داشت: «ما در شرایطی دشوار و در میانهی تنشهای جنگی این مسئولیت را بر عهده گرفتهایم؛ بهویژه که دروازههای جنوبی کشور با محدودیت مواجه شدهاند.» وی ابراز امیدواری کرد با توقف درگیریها در روزهای آینده، فرایند صادرات به حالت عادی بازگردد.
باسم محمد خزیر فاش کرد که به دلیل جنگ و مخاطرات موجود در تنگهی هرمز، صادرات ماهانهی عراق از ۹۳ میلیون بشکه به تنها ۱۰ میلیون بشکه در ماه آوریل (فروردین/اردیبهشت) کاهش یافته است. وی افزود برای جبران این نقیصه، بخشی از نفت بصره به کرکوک منتقل شده و اکنون روزانه ۲۰۰ هزار بشکه از طریق بندر جیهان صادر میشود که برنامهریزی شده است این رقم به ۵۰۰ هزار بشکه در روز افزایش یابد.
وزیر نفت به پروژههای مهمی از جمله توسعهی گاز «ارتاوی»، پروژهی جامع گاز بصره و پروژهی معادن کرکوک اشاره کرد و گفت: عراق در تلاش برای امضای قرارداد با شرکتهای بزرگی نظیر شورون، اکسون موبیل، هالیبرتون و شرکتهای لیبیایی است. وی تأکید کرد که دیدگاه دولت، جذب شرکتهای بینالمللی صاحبنام برای بهبود زیرساختهای این بخش است.
باسم محمد خزیر همچنین اعلام کرد که استانهای نجف و کربلا به استانهای نفتی تبدیل خواهند شد و فعالیتهای اکتشافی در تمامی مناطق، اعم از دولت اقلیم کوردستان، مناطق شرقی، جنوبی و غربی با تمام توان دنبال میشود. وی تأکید کرد که در قراردادهای جدید، شرط بهکارگیری نیروی کار متخصص عراقی و فارغالتحصیلان بومی لحاظ خواهد شد.
وزیر نفت با تأکید بر اصل پاکدستی تصریح کرد: «فساد به هیچ عنوان قابل چشمپوشی نیست و هر پستی که فاقد صلاحیت و نزاهت باشد، حذف خواهد شد.» وی حفظ اموال عمومی را یک وظیفهی اخلاقی و ملی برشمرد.
در حوزهی انرژی الکتریکی، وی اعلام کرد که با بهرهبرداری از میادین گازی «عکاس، منصوریه و فازهای پنجم و ششم»، عراق تا سال ۲۰۳۰ در تولید گاز به خودکفایی خواهد رسید.
باسم محمد خزیر در خصوص رابطه با دولت اقلیم کوردستان خاطرنشان کرد: «ما تمامی تسهیلات لازم را برای حل مشکلات و یاری رساندن به برادرانمان در اقلیم کوردستان به کار میبندیم تا صنعت نفت در آنجا نیز همپای مناطق مرکزی و جنوبی توسعه یابد، چرا که نفت و گاز متعلق به همهی ملت است.» وی همچنین به گفتگوهای جاری با ترکیه برای امضای توافقنامههای جدید در راستای تأمین امنیت انرژی و منافع متقابل اشاره کرد.
وزیر نفت عراق که دارای ۳۴ سال سابقهی فعالیت در این حوزه است، وعده داد که با تیمی یکپارچه، تولید نفت کشور را به مرز ۵ میلیون بشکه در روز برسانند.