ترامپ: تا توافق نهایی حاصل نشود، هیچ تحریمی لغو نخواهد شد

دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، در جدیدترین اظهارات خود در جمع خبرنگاران اعلام کرد که واشنگتن تنها چند روز دیگر منتظر پاسخ تهران خواهد ماند و پیش‌بینی کرد که این پاسخ در اوایل هفته آینده دریافت شود. وی، در عین حال تاکید کرد تا زمانی که توافق نهایی به امضا نرسد، هیچ‌گونه تخفیفی در تحریم‌ها علیه ایران اعمال نخواهد شد.

دونالد ترامپ روز چهارشنبه (۳۰ اردیبهشت ۱۴۰۵) با اشاره به اینکه فرصت زیادی باقی نمانده است، گفت: تصور می‌کنم ظرف دو یا سه روز آینده، شاید جمعه، شنبه یا یکشنبه، و یا نهایتاً در آغاز هفته آینده، پاسخ آن‌ها را دریافت کنیم. ما فقط برای یک بازه زمانی کوتاه و مشخص منتظر می‌مانیم و این آخرین فرصت است.

رئیس‌جمهور آمریکا بار دیگر بر موضع واشنگتن تأکید کرد و گفت که کشورش اجازه نخواهد داد ایران به سلاح هسته‌ای دست یابد.

ترامپ در بخش دیگری از سخنان خود با فرسوده خواندن وضعیت داخلی و نظامی ایران مدعی شد: ما اکنون با افرادی طرف هستیم که از منطق، استعداد و توانایی فکری بالایی برخوردارند؛ امیدوارم این افراد به توافقی دست یابند که به صلاح همه طرف‌ها باشد.

رئیس‌جمهور آمریکا در خصوص سرنوشت تحریم‌ها و فشارهای اقتصادی علیه ایران، با صراحت اعلام کرد که واشنگتن تا پیش از دستیابی به یک توافق نهایی، هیچ گامی در جهت کاهش فشارها برنخواهد داشت. وی تصریح کرد: تا زمانی که توافق نهایی امضا نشود، هیچ تسهیلاتی در کار نخواهد بود و اجازه هیچ‌گونه صادراتی را به ایران نخواهیم داد.

ترامپ در پایان خاطرنشان کرد که دست‌یابی به یک توافق "صددرصد ایده‌آل"، مانع از اتلاف وقت، انرژی و جان انسان‌ها خواهد شد. وی، همچنین هشدار داد که آمریکا در آمادگی کامل به سر می‌برد و اگر پاسخ مناسب و سازنده‌ای از سوی تهران دریافت نکند، به‌سرعت تصمیمات دیگری اتخاذ خواهد کرد.