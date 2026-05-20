گواهینامه اقلیم کوردستان جهانی شد؛ گام بزرگ وزارت کشور در تسهیل سفرها
وزارت کشور اقلیم کوردستان عراق با صدور بخشنامهای رسمی، از تسهیلات بیسابقهای برای رانندگان پرده برداشت. بر اساس دستورالعمل جدید، دارندگان گواهینامههای هوشمند و جدید این اقلیم، دیگر نیازی به دریافت گواهینامه بینالمللی برای سفرهای زمینی ندارند.
به گزارش رسانهها، سرهنگ "سوران صادق"، سخنگوی پلیس راهنمایی و رانندگی اقلیم کوردستان، در گفتگویی اختصاصی با کوردستان24 اعلام کرد: گواهینامههای بینالمللی صادر شده، بلافاصله پس از صدور قابل استفاده خواهند بود و تا تاریخ انقضا اعتبار دارند. وی، اما جرئیات مهمتری از بخشنامه جدید وزارت کشور را فاش کرد که بار مالی و اداری بزرگی را از دوش شهروندان برمیدارد.
بر اساس این بخشنامه رسمی که به امضای "هیمن میرانی"، مدیرکل دیوان وزارت کشور اقلیم کوردستان رسیده است، ضوابط جدید به شرح زیر اجرا میشود:
- سفر زمینی بدون نیاز به گواهینامه بینالمللی: رانندگانی که گواهینامههای هوشمند و "جدید" داخلی را دریافت کردهاند، میتوانند با خودروی شخصی خود به راحتی از مرزها عبور کرده و به خارج از کشور سفر کنند، بدون اینکه نیازی به تغییر یا تبدیل گواهینامه خود به نسخه بینالمللی داشته باشند.
- چه کسانی هنوز به گواهینامه بینالمللی نیاز دارند؟ این تسهیلات تنها شامل کسانی است که با خودروی شخصی خود از پایانههای مرزی خارج میشوند. افرادی که بدون خودروی شخصی (مثلاً از طریق سفر هوایی) سفر میکنند و قصد دارند در کشور مقصد اقدام به اجاره خودرو کنند، همچنان باید گواهینامه بینالمللی همراه داشته باشند.
سخنگوی راهنمایی و رانندگی در پایان یادآور شد که گواهینامههای بینالمللی صادر شده تنها مخصوص "خودروهای سواری و شخصی" است و خودروهای سنگین و تانکرها را شامل نمیشود.