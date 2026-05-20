تأکید پارت دموکرات و جمعیت دادگری کوردستان بر تلاش مشترک برای رویارویی با چالشها
اربیل (کوردستان۲۴) ـ مسئول کمیته اجرایی دفتر سیاسی پارت دموکرات کوردستان و عضو شورای عالی جمعیت دادگری کوردستان، بر تلاش مشترک برای رویارویی با چالشها در راستای حفظ و توسعه اقلیم کوردستان تأکید کردند.
امروز چهارشنبه ۲۰ مه ۲۰۲۶، یک هیئت جمعیت دادگری کوردستان با اعضای دفتر سیاسی پارت دموکرات کوردستان دیدار کرد.
پس از این دیدار فاضل میرانی، مسئول کمیته اجرایی دفتر سیاسی پارت دموکرات و عبدالستار مجید، عضو شورای عالی جمعیت دادگری، موضوعات مورد گفتوگو در دیدار را با رسانهها در میان گذاشتند.
فاضل میرانی با اشاره به اینکه وجود اختلاف نظر بین نیروهای سیاسی امری طبیعی است و نقاط مشترک میتواند آنها را به هم نزدیک کند، گفت: «امروز به طور واضح درباره برخی سهلانگاریهای دو طرف صحبت کردیم و تصمیم گرفتیم که دورهای جدید را آغاز کنیم تا هر آنچه را که برای حفظ و توسعه اقلیم کوردستان لازم است با هم انجام دهیم.»
او با بیان اینکه نباید طرفها قدرت خود را در ضعف یکدیگر ببینند چون دشمنان کوردستان از آن سوءاستفاده میکنند، گفت: «مسئولیت ملی ما ایجاب میکند که اجازه ندهیم دشمنان از نقاط ضعف ما سوءاستفاده کنند.»
عبدالستار مجید نیز اظهار داشت که جمعیت دادگری خواستار ارتقای سطح روابط خود با پارت دموکرات کوردستان است «به خصوص که منطقه و عراق در شرایط حساس و خطرناک جنگ قرار گرفته است.»
او همچنین بر حمایت حزب خود از تقویت و پیشبرد فعالیت پارلمانی در اقلیم کوردستان تأکید کرد.
این در حالی است که تلاشهای نیروهای سیاسی اقلیم کوردستان برای رویارویی با چالشهای پیش رو تشدید شده است.
