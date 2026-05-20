سپاه پاسداران: اگر تجاوز به ایران تکرار شود جنگ به فراتر از منطقه کشیده خواهد شد
اربیل (کوردستان۲۴) ـ سپاه پاسداران ایران، امروز چهارشنبه ۲۰ مه، هشدار داد که اگر ایالات متحده و اسرائیل حملات خود را به جمهوری اسلامی از سر بگیرند، جنگ خاورمیانه فراتر از منطقه گسترش خواهد یافت.
سپاه پاسداران در بیانیهای در وبسایت خود، سپاه نیوز، اعلام کرد: «دشمن آمریکایی-صهیونی که از شکستهای بزرگ و راهبردی مکرر از انقلاب اسلامی درس نگرفته و بار دیگر زبان به تهدید گشوده، بداند اگرچه آنها با تمام تواناییهای دو ارتش که پرهزینهترین ارتشهای جهان هستند به ما حمله کردند، اما ما همه ظرفیتهای انقلاب اسلامی را علیه آنان وارد عمل نکردیم.»
این هشدار پس از آن صادر میشود که دونالد ترامپ، رئیسجمهور آمریکا، گفت اگر در روزهای آینده توافقی برای حل و فصل پایدار حاصل نشود، واشینگتن میتواند دوباره به ایران حمله کند.
دو طرف ضمن رد و بدل کردن پیشنهادات برای پایان دادن به جنگی که در 28 فوریه آغاز شد، تهدیدهای خود را تشدید کردهاند. آتشبس از 8 آوریل برقرار شده است.
سپاه پاسداران گفت: «اما اینک اگر تجاوز به ایران تکرار شود جنگ منطقهای که وعده داده شده بود، اینبار به فراتر از منطقه کشیده خواهد شد و ضربات کوبنده ما در جاهایی که تصور آن را ندارید شما را به خاک سیاه خواهد نشاند.»
این جنگ تقریباً ۴۰ روزه منجر به کشته شدن رهبران ارشد ایران از جمله سید علی خامنهای، رهبر عالی ایران شد و حملات موشکی و پهپادی تلافیجویانه تهران در سراسر منطقه را به دنبال داشت.
روز سهشنبه، ترامپ ضربالاجل چند روزه برای ازسرگیری حملات در صورت عدم توافق ارائه داد. او یک روز قبل گفته بود که رهبران عرب کشورهای حوزه خلیج از او خواستهاند که در ساعت ۱۱ از حمله خودداری کند.
ایافپی/ب.ن