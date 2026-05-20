روایت دیپلمات کره‌ای از ۴ ویژگی بارز مردم اقلیم کوردستان

سرکنسول سابق جمهوری کره جنوبی در اربیل، ضمن تمجید از سطح حرفه‌ای شبکه "کوردستان۲۴"، از سرعت عمل و دقت این کانال در پوشش و انتقال رویدادها ستایش کرد.

شبکه تلویزیونی کوردستان۲۴، مصاحبه‌ای اختصاصی با "سینگچول لیم"، سرکنسول سابق کره جنوبی در اربیل انجام داده است که مشروح آن شامگاه شنبه به روی آنتن خواهد رفت. این دیپلمات کره‌ای در این گفتگو به بررسی محورهای مهمی پیرامون فعالیت‌های دیپلماتیک و تجربیات شخصی خود در اقلیم کوردستان پرداخته است.

"سینگچول لیم"، در ابتدای سخنان خود، با ابراز خرسندی و افتخار از این دیدار، اظهار داشت که مایه خشنودی اوست که پیش از خداحافظی و ترک کوردستان، آخرین مصاحبه رسانه‌ای خود را با مجموعه کوردستان۲۴ انجام می‌دهد.

وی، با تمجید ویژه از عملکرد این شبکه، تاکید کرد که کوردستان۲۴ از ویژگی‌های حرفه‌ای والایی برخوردار است که بارزترین آن‌ها "سرعت بالا، دقت کامل در پوشش و بازتاب اخبار" است. لیم، همچنین فاش کرد که به طور مداوم به بخش انگلیسی وب‌سایت کوردستان۲۴ مراجعه می‌کند و این پایگاه، منبع اصلی و روزانه او برای پیگیری اخبار بوده است.

در بخش دیگری از این مصاحبه، سرکنسول سابق کره جنوبی به مرور کارنامه و تجربه دو سال و نیم فعالیت خود در اربیل پرداخت و خاطرنشان کرد که در این مدت به مناطق مختلفی در اقلیم کوردستان سفر کرده و درس‌های بسیار ارزشمندی از این تجربه آموخته است.

از دیدگاه این دیپلمات، اقلیم کوردستان دارای جایگاه اجتماعی و فرهنگی غنی و ارزشمندی است که می‌توان آن را در ۴ ویژگی کلیدی خلاصه کرد:

- تنوع و کثرت‌گرایی؛ که زیبایی و جلوه خاصی به این منطقه بخشیده است.

- مهمان‌نوازی بی‌نظیر؛ مردم کوردستان همواره با آغوش باز از دیگران استقبال می‌کنند.

- سرمایه انسانی پویا؛ وجود جوانان و مردمانی بسیار باهوش و شایسته که پشتوانه‌ای بزرگ برای آینده منطقه محسوب می‌شوند.

- تاب‌آوری و استقامت؛ ملتی با اراده پولادین که توانسته‌اند در برابر سخت‌ترین بحران‌ها ایستادگی کرده و با موفقیت از آن‌ها عبور کنند.