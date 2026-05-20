عبور نفتکش کره جنوبی از تنگه هرمز

1 ساعت پیش

اربیل (کوردستان۲۴) ـ دیپلمات ارشد کره جنوبی، امروز چهارشنبه ۲۰ مه اعلام کرد که یک نفتکش کره جنوبی در حال عبور از تنگه هرمز است و این اولین عبور یک کشتی کره جنوبی از این آبراه از زمان شروع جنگ ایران است.

چو هیون، وزیر امور خارجه، در مجلس ملی سئول به قانونگذاران گفت: "در همین لحظه، نفتکش ما در حال عبور از تنگه هرمز است."

یک مقام وزارت امور خارجه به خبرگزاری فرانسه گفت: "این اولین کشتی با پرچم کره جنوبی است که از زمان شروع جنگ ایران از تنگه هرمز عبور می‌کند."

سایت ردیابی کشتی‌ها، MarineTraffic، نفتکش Universal Winner با پرچم کره جنوبی را در ضلع شرقی تنگه هرمز در نزدیکی ورودی خلیج عمان نشان داد که پس از حرکت از بندر مینا الاحمدی کویت، به سمت شهر اولسان در جنوب شرقی کره جنوبی در حرکت بود.

این عبور چند هفته پس از آن صورت می‌گیرد که یک کشتی تحت مدیریت کره جنوبی در نزدیکی تنگه هرمز مورد اصابت هوایی قرار گرفت و نگرانی‌ها در سئول در مورد ایمنی کشتیرانی کره جنوبی در منطقه را افزایش داد.

کشتی HMM Namu در تاریخ ۴ مه توسط «دو هواپیمای ناشناس» مورد اصابت قرار گرفت و به صفحه بیرونی مخزن توازن سمت چپ کشتی در نزدیکی عقب آن برخورد کرد و باعث آتش‌سوزی در موتورخانه شد.

این کشتی باری با پرچم پاناما که توسط شرکت کشتیرانی کره جنوبی HMM اداره می‌شود، پس از این حادثه برای تحقیقات به دبی رسیده بود.

تهران مسئولیت این حادثه را رد کرده است و سفارت این کشور در سئول در روزهای پس از حمله، بیانیه‌ای را در وب‌سایت خود منتشر کرد و گفت که «هرگونه ادعایی در مورد دخالت» نیروهای خود را «به شدت و قاطعانه رد می‌کند.»

سئول این حمله را به شدت محکوم کرد و ابراز امیدواری کرد که از طریق تحقیقات کامل، افراد پشت پرده آن را شناسایی کند.

کره جنوبی، چهارمین اقتصاد بزرگ آسیا، به شدت به واردات سوخت از خاورمیانه وابسته است که بیشتر آن در زمان صلح از طریق تنگه هرمز حمل و نقل می‌شود.

ای‌اف‌پی/ب.ن