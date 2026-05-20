سخنگوی دولت اقلیم کوردستان: پاسخ معمای ارسال سلاح تنها نزد آمریکاست

1 ساعت پیش

در پی جنجال‌های اخیر پیرامون ارسال محموله‌های تسلیحاتی به "احزاب کورد"، دولت اقلیم کوردستان عراق هرگونه دخالت یا ارتباط خود با این پرونده را به طور قاطع رد کرد و خواستار شفاف‌سازی ایالات متحده در این زمینه شد.

"پیشوا هورامانی"، سخنگوی دولت اقلیم کوردستان، امروز چهارشنبه (۲۰ مه ۲۰۲۶) در گفتگویی اختصاصی با شبکه "بی‌بی‌سی فارسی" اعلام کرد: پاسخ معمای ارسال سلاح برای کوردها، تنها و تنها نزد دولت آمریکاست و واشنگتن باید در این باره روشنگری کند.

هورامانی، با تاکید بر اینکه اربیل هیچ‌گونه نقشی در این مبادلات نداشته است، افزود: این دولت آمریکاست که باید به طور رسمی و شفاف به افکار عمومی اعلام کند که در چه زمانی، به چه جریانی، چطور، چه مقدار و در کجا سلاح تحویل داده است.

سخنگوی دولت اقلیم کوردستان بار دیگر تاکید کرد که دولت اقلیم کوردستان بە هیچ وجە، هیچ‌گونه ارتباط، اطلاع یا پیوندی با این پرونده تسلیحاتی مبهم ندارد.