برگزاری نخستین جشنواره فیلم "کوردستان، محیط زیست زیبا" در اربیل و معرفی برندگان
نخستین جشنواره فیلم "کوردستان، محیط زیست زیبا" تحت شعار "انسان برخاسته از محیط زیست خویش است"، به مدت دو روز در سینما امپایر اربیل برگزار شد. این جشنواره از سوی مدیریت سینمای اربیل و در چارچوب پروژه "سینما و مخاطب" تدارک دیده شده بود.
پشتیوان عبدالله، رئیس این جشنواره، در گفتگو با رسانهها اعلام کرد که در پایان این رویداد، چهار جایزه اصلی به فیلمهای برگزیده اهدا شد.
جایزه بهترین فیلم، به فیلم "بدون اشاره" به کارگردانی "هیوار عمر" تعلق گرفت که به دلیل سبک کارگردانی، محتوای متفاوت و تاثیر هنریاش برگزیده شد.
جایزه بهترین فیلم جشنواره، به فیلم "نوبل بایست" به کارگردانی "محمد دربندیخان" اعطا شد که توانست با داستانگویی و طرح موضوعی انسانی، توجه داوران و تماشاگران را جلب کند.
همچنین جایزه بهترین مستند، به فیلم "پرندگان کوردستان" اختصاص یافت که به شکلی هنرمندانه و واقعگرایانه، زندگی و طبیعت کوردستان را به تصویر کشیده است.
جایزه ویژه جشنواره، به پاس تقدیر از تلاشها و مشارکتهای هنری در حوزه سینما، به کارگردان "زمناکو هدایت" اهداد شد.
رئیس جشنواره هدف اصلی از برگزاری این رویداد را علاوه بر حفاظت از محیط زیست و ایجاد نشاط برای مردم، نمایش چهرهای دیگر از کوردستان دانست؛ چهرهای سرشار از زندگی، زیبایی و همزیستی مسالمتآمیز. پیام این جشنواره این است که توسعه و تداوم زندگی در هر شرایطی ممکن است و هیچ جنگ و منازعهای نمیتواند اراده زندگی را در انسان کورد از بین ببرد.