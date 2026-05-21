ایجاد ۴۱۰۰ فرصت شغلی توسط دانشگاههای کوردستان در سه سال
اربیل (کوردستان۲۴) ـ امروز پنجشنبه ۲۱ مه، دکتر آرام محمد قادر، وزیر آموزش عالی و پژوهشهای علمی اقلیم کوردستان، اعلام کرد که در مدت سه سال گذشته مراکز توسعه کار در دانشگاههای کوردستان توانستهاند چهار هزار و ۱۰۰ فرصت شغلی برای فارغالتحصیلان دانشگاهها و دانشسراها فراهم کنند.
وزیر آموزش عالی در جریان سفر به منطقه بادینان و در دیدار با شورای دانشگاه پلیتکنیک دهوک این اظهارات را بیان کرد.
وی در این دیدار دستاوردها، پیشرفتهای علمی و طرحهای دانشگاه را مورد توجه قرار داد.
دکتر آرام محمد توضیح داد که روند فراهم کردن فرصتهای شغلی برای فارغالتحصیلان توسط دانشگاهها به شرح زیر پیشبرد سالانه داشته است.
- در سال ۲۰۲۳، ۹۱۱
- در سال ۲۰۲۴، هزار و ۲۸۸
- در سال ۲۰۲۵، هزار و ۹۰۱ فرصت شغلی فراهم شده است.
وزیر آموزش عالی تأکید کرد که «وظیفه اصلی دانشگاه پلیتکنیک تربیت پرسنل فنی و حرفهای برای بازار کار کوردستان و ایجاد ارتباط بین برنامه آموزشی و نیازمندیهای بازار است.»
ب.ن