اربیل (کوردستان۲۴) ـ امروز پنجشنبه ۲۱ مه، دکتر آرام محمد قادر، وزیر آموزش عالی و پژوهش‌های علمی اقلیم کوردستان، اعلام کرد که در مدت سه‌ سال گذشته مراکز توسعه کار در دانشگاه‌های کوردستان توانسته‌اند چهار هزار و ۱۰۰ فرصت شغلی برای فارغ‌التحصیلان دانشگاه‌‌ها و دانشسرا‌ها فراهم کنند.

وزیر آموزش عالی در جریان سفر به منطقه بادینان و در دیدار با شورای دانشگاه پلی‌تکنیک دهوک این اظهارات را بیان کرد.

وی در این دیدار دستاوردها، پیشرفت‌های علمی و طرح‌های دانشگاه را مورد توجه قرار داد.

دکتر آرام محمد توضیح داد که روند فراهم کردن فرصت‌های شغلی برای فارغ‌التحصیلان توسط دانشگاه‌ها به شرح زیر پیشبرد سالانه داشته است.

- در سال ۲۰۲۳، ۹۱۱

- در سال ۲۰۲۴، هزار و ۲۸۸

- در سال ۲۰۲۵، هزار و ۹۰۱ فرصت شغلی فراهم شده است.

وزیر آموزش عالی تأکید کرد که «وظیفه اصلی دانشگاه پلی‌تکنیک تربیت پرسنل فنی و حرفه‌ای برای بازار کار کوردستان و ایجاد ارتباط بین برنامه‌ آموزشی و نیازمندی‌های بازار است.»

