فراتر از نفت؛ انقلاب در صنعت گردشگری کوردستان با پروژههای میلیارد دلاری
در طول هفت سال گذشته، بیشترین میزان سرمایهگذاری در اقلیم کوردستان عراق در بخش گردشگری صورت گرفته است؛ صنعتی که دولت اقلیم با تمرکز بالا در تلاش است تا آن را به یکی از منابع اصلی درآمدی خود تبدیل کند.
براساس آمارهای رسمی سازمان سرمایهگذاری دولت اقلیم کوردستان، در هفت سال گذشته بیش از ۲۲ میلیارد دلار در بخشهای مختلف این منطقه سرمایهگذاری شده است که در این میان، صنعت گردشگری بیشترین سهم را به خود اختصاص داده است.
سرمایهگذاران داخلی و خارجی در این مدت، ۱۰۰ پروژه گردشگری را در مساحتی بالغ بر هزار هکتار زمین اجرا کردهاند. بودجه اختصاصیافته به این پروژهها ۷ میلیارد و ۶۸۳ میلیون و ۷۵۴ هزار و ۱۲۸ دلار بوده که معادل ۳۴.۷۸٪ از کل سرمایهگذاریهای هفت سال گذشته در اقلیم کوردستان است.
کلانپروژه "ناشنال پارک سینک"؛ قطب جدید گردشگری و محیطزیستی
یکی از بزرگترین پروژههایی که دولت اقلیم کوردستان در حال حاضر روی طرح جامع (مسترپلان) آن کار میکند، احداث یک پارک ملی بزرگ در نزدیکی اربیل است.
پروژه "ناشنال پارک سینک"، یک طرح بزرگ ملی، گردشگری، فرهنگی و سازگار با محیط زیست است که در مساحتی به وسعت ۱۵۰۰ هکتار در ارتفاعات "سینک" اجرا میشود. موقعیت جغرافیایی این پروژه در مربع مواصلاتی میان جادههای "پیرمام-کویه" و "اربیل-کویه"، در فاصله ۱۵ کیلومتری شمال شهر اربیل واقع شده است.
این ابرپروژه به طور کلی از ۸ زون (منطقه) اصلی تشکیل شده است:
منطقه سافاری: این بخش به حفاظت و پرورش انواع جانوران و پرندگان وحشی و اهلی در محیط طبیعی خود اختصاص خواهد یافت.
دهکده فرهنگی نمونه: تمام سازههای این دهکده به سبک روستاهای صد سال پیش کوردستان ساخته میشود تا آداب و رسوم، فولکلور و فرهنگ کوردی را حفظ و بازنمایی کند.
منطقه تفریحی و تفرجگاهی: این بخش شامل چندین بند خاکی، دریاچه و رودخانه به همراه رستوران، استراحتگاه و فعالیتهای تفریحی متنوع است که همگی با الهام از سبک سافاری طراحی میشوند.
سایر بخشها: فضاهای اختصاصی برای کشاورزی، دامداری و باغداری، منطقهای ویژه برای فعالیتهای ورزشی و برگزاری رویدادها و همایشها و همچنین یک شهرک گردشگری و مسکونی چندمنظوره (ترکیبی) از دیگر بخشهای کلیدی این پروژه راهبردی به شمار میروند.
توسعه زیرساختها؛ احداث سدها و بندهای خاکی
دولت اقلیم کوردستان برای پیشبرد بخش گردشگری، اهمیت ویژهای به زیرساختهای این حوزه داده است؛ ساخت سدها، دهها بند خاکی و احداث نزدیک به ۵ هزار کیلومتر راه مواصلاتی در این راستا ارزیابی میشود.
کابینه دولت اقلیم ظرف هفت سال، ۲۳ بند خاکی را احداث کرده و ۵۸ بند دیگر نیز در دست اجرا دارد. در حال حاضر، در مجموع ۹۷ بند خاکی و ۴ سد بزرگ در اقلیم کوردستان وجود دارد.
سیروان توفیق، مدیر بازاریابی سازمان گردشگری اقلیم کوردستان در گفتگو با شبکه "کوردستان۲۴" اعلام کرد: برنامه مدونی برای استقرار کلبهها و آلاچیقهای گردشگری در نزدیکی سدها در دست اجراست تا گردشگران در زمان تفریح و سفر بتوانند به راحتی از این امکانات بهرهمند شوند.
وی افزود: امسال به دلیل بارندگیهای چشمگیر و همچنین ساخت تعدادی سد و بند خاکی در مناطق مختلف، طبیعت کوردستان شکوفایی بینظیری داشته که این امر به جذب شمار بیشتری از گردشگران منجر شده است.
مدیر بازاریابی سازمان گردشگری همچنین اشاره کرد که این سازمان دارای یک طرح استراتژیک تا سال ۲۰۳۰ است که به تایید ریاست شورای وزیران رسیده است. این طرح محورهای مهمی از جمله بهبود کیفیت خدمات، ارتقای نیروی انسانی و توسعه زیرساختهای گردشگری در پیرامون سدها را شامل میشود؛ نمونه بارز آن سد "گومسپان" است که نقش مهمی در مهار آبها و جذب گردشگر ایفا میکند.
مدرنسازی شبکه راهها و شاهراههای مواصلاتی
همگام با توسعه بخش آب، توجه ویژهای نیز به ساخت و توسعه راهها معطوف شده است. سیروان توفیق تاکید کرد که احداث جادهها و خیابانهای مدرن تاثیر مستقیمی بر افزایش ورود گردشگران دارد؛ گام مهمی که به ویژه در کابینه نهم با ساخت چندین پل، خیابان و بزرگراه جدید و مدرن محقق شده است.
در همین راستا، طی هفت سال گذشته ۲ هزار و ۶۸۱ کیلومتر راه با بودجهای بالغ بر یک تریلیون دینار احداث شده و ۲ هزار و ۴۴۵ کیلومتر راه دیگر نیز هماکنون در دست ساخت و اجرا قرار دارد.