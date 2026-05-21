نخست‌وزیر اقلیم کوردستان و مشاور ویژه نخست‌وزیر دولت فدرال عراق، بر حل و فصل اختلافات میان اربیل و بغداد بر پایه قانون اساسی تأکید کردند. دو طرف همچنین آمادگی‌ها برای سفر آتی مسرور بارزانی به بغداد را مورد بحث و تبادل نظر قرار دادند.

به گزارش وب‌سایت رسمی دولت اقلیم کوردستان، عصر امروز پنجشنبه ۲۱ مه ۲۰۲۶ (۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۵)، مسرور بارزانی، نخست‌وزیر اقلیم کوردستان، از "بکر سامرایی" مشاور ویژه نخست‌وزیر عراق فدرال استقبال کرد.

بر اساس بیانیه منتشر شده از سوی دولت اقلیم، در این دیدار بر اهمیت توسعه هماهنگی‌های میان دولت اقلیم کوردستان و دولت فدرال جهت حل ریشه‌ای مشکلات فیمابین بر اساس اصول قانون اساسی تأکید شد.

این بیانیه می‌افزاید که بخش دیگری از این گفتگوها، به بررسی و انجام هماهنگی‌های لازم برای سفر قریب‌الوقوع نخست‌وزیر اقلیم کوردستان به بغداد اختصاص یافت.