پارلمان عراق: تدوین قانون نفت و گاز با هدف توزیع عادلانه ثروت در اولویت است

2 ساعت پیش

کمیسیون نفت، گاز و منابع طبیعی مجلس نمایندگان عراق اعلام کرد که اصلاح و تصویب قانون فدرال نفت و گاز، با هدف تنظیم توزیع عادلانه ثروت‌های نفتی، در صدر اولویت‌های این کمیته در دوره کنونی پارلمان قرار دارد.

محمد فرتوسی، عضو این کمیته در یک مصاحبه مطبوعاتی اظهار داشت: این قانون یکی از حیاتی‌ترین قوانین کشور به شمار می‌رود، به‌ویژه از این جهت که عراق برای تأمین ۹۰ درصد درآمدهای خود به نفت وابسته است.

وی افزود: بر همین اساس، وجود قانونی روشن برای تنظیم روابط میان دولت فدرال و اقلیم کوردستان و همچنین مدیریت فرآیند فروش نفت و اتصال آن به دولت مرکزی ضرورت دارد.

فرتوسی، با تأکید بر عزم کمیته پارلمانی برای نهایی کردن این قانون در دوره جاری، اشاره کرد که رایزنی‌ها با تمامی طرف‌های سیاسی و حقوقی جهت تدوین پیش‌نویسی که حقوق هیچ طرفی را تضییع نکند، جریان دارد. وی گفت که در این مسیر از پیش‌نویس‌های قبلی و تفاهم‌های سیاسی موجود استفاده خواهد شد.

این نماینده پارلمان عراق در خصوص توقف صادرات نفت اقلیم کوردستان از طریق خط لوله "جیهان – فیشابور" تصریح کرد که تاخیر در ازسرگیری صادرات صرفاً ناشی از دلایل فنی است.

وی، در پایان خاطرنشان کرد که دولت آینده عراق نیز موظف است در برنامه کاری خود، هماهنگی با اقلیم کوردستان در زمینه میدان‌های نفتی و صادرات را مد نظر قرار دهد که تمامی این موارد ذیل قانون جدید نفت و گاز ساماندهی خواهد شد.