مسرور بارزانی: به نامو فاضل افتخار میکنیم و حامی او خواهیم بود
مسرور بارزانی، نخستوزیر اقلیم کوردستان عراق، روز پنجشنبه (۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۵) از "نامو فاضل"، رزمیکار و قهرمان نامآور کورد استقبال کرد و موفقیتهای اخیر وی را مورد تمجید قرار داد.
نخستوزیر اقلیم کوردستان با انتشار پیامی در حساب کاربری خود در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: از دیدار با قهرمان کورد، کاک نامو فاضل، بسیار خرسند شدم. ما به نامو فاضل افتخار میکنیم و به تشویق و حمایتهای خود از او ادامه خواهیم داد.
شنبهشب گذشته (۱۶ مه)، نامو فاضل در جدیدترین مبارزه خود در جریان مسابقات هنرهای رزمی ترکیبی در شهر لوسآنجلس آمریکا، موفق شد حریف خود "جیک بابیان" را شکست دهد. این پیروزی بزرگ که به صورت زنده از پلتفرم "نتفلیکس" پخش شد و میلیونها بیننده داشت، با بازتاب گستردهای همراه بود؛ تا جایی که رسانهها با تیترهای بزرگی نظیر "نامو فاضل با قفل کردن گردن جیک، او را تا آستانه تسلیم پیش برد"، به این رویداد پرداختند.
نامو فاضل که در دنیای ورزش غربی اغلب با لقب "نسل صلاحالدین" شناخته میشود، همواره با پرچم کوردستان پا به رینگ مسابقات میگذارد. او از مجموع ۱۰ مبارزه حرفهای خود، تنها در یک رقابت شکست خورده و انتظار میرود در آیندهای نزدیک، فرصت حضور در مسابقات جهانی سازمان معتبر UFC را به دست آورد.
این قهرمان کورد پس از پیروزی درخشان اخیر خود در اظهارنظری حماسی گفت: من روحیه مبارزه، جنگندگی و پایداری را از ملت کورد به ارث بردهام؛ ملت کورد همگی پیشمرگه هستند و از مرگ هراسی ندارند.