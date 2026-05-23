از پروژه "رووناکی" تا شریان جایگزین هرمز؛ سفر استراتژیک مسرور بارزانی به بغداد
نخستوزیر اقلیم کوردستان یک دوره دو روزه از دیدارهای فشرده و مهم را در بغداد آغاز کرده است؛ سفری که طی آن پروندههای متعددی با جریانهای سیاسی عراق روی میز گفتوگو قرار دارد. آنطور که از فضای این دیدارها برمیآید، نخستوزیر جدید عراق به دنبال جلب همکاری اربیل برای انتقال تجربه موفق خدماترسانی اقلیم کوردستان به بخشهای دیگر عراق است.
مسرور بارزانی، نخستوزیر اقلیم کوردستان، در نخستین روز از سفر خود به بغداد با چندین مقام بلندپایه فدرال دیدار کرد که مهمترین آنها، گفتگو با "علی زیدی"، نخستوزیر جدید عراق بود. این دومین بار است که نخستوزیران اربیل و بغداد به صورت رسمی با یکدیگر دیدار میکنند. علی زیدی، پیش از این و بلافاصله پس از مامور شدن برای تشکیل کابینه، در اولین سفر رسمی خود به اربیل رفته و با رهبران سیاسی کورد دیدار کرد.
زیدی، به طور جدی تمایل دارد تا تجربه موفق اقلیم کوردستان در بخش خدماترسانی، به ویژه تامین برق ۲۴ ساعته را به کل عراق منتقل کند؛ درخواستی که نخستوزیر فدرال پیش از این نیز مطرح کرده بود.
پروژه "رووناکی" در بغداد
امروز شنبه (۲۳ مه ۲۰۲۶ - ۳ خرداد ۱۴۰۵)، مسرور بارزانی در گفتگو با خبرنگاران روند دیدارهای خود با مقامات بغداد را بسیار مثبت ارزیابی کرد. مسررور بارزانی، در پاسخ به سوالی پیرامون تمایل دولت فدرال برای بهرهگیری از تجربه اقلیم کوردستان در زمینه تامین برق گفت: ما پیش از این نیز آمادگی خود را برای انتقال تجربیات اقلیم کوردستان به بغداد اعلام کردهایم و هر آنچه در توان داشته باشیم، دریغ نخواهیم کرد. گفتگوهای مفصلی درباره چگونگی همکاری دوطرفه انجام شد، به ویژه اینکه با نزدیک شدن به فصل تابستان، نیاز به انرژی برق به شدت افزایش مییابد. اقلیم کوردستان از هیچ کمکی به دولت فدرال برای تامین برق شهروندان دریغ نخواهد کرد.
حکومت اقلیم کوردستان از طریق پروژه بزرگ "رووناکی"، توانسته است برای بیش از ۸۵ درصد از ساکنان این منطقه برق ۲۴ ساعته تامین کند؛ این در حالی است که دولت فدرال عراق در حال حاضر تنها قادر به تامین ۸ تا ۱۲ ساعت برق برای شهروندان خود است.
پرونده نفت؛ شریان جایگزین در سایه بحران هرمز
پرونده نفت یکی دیگر از محورهای اصلی و داغ گفتوگو میان نخستوزیران اربیل و بغداد بود. "شوان جباری"، خبرنگار شبکه کوردستان ۲۴ در بغداد، جزئیاتی از این مذاکرات را فاش کرد که شامل تامین امنیت میدانهای نفتی، افزایش سطح تولید و ازسرگیری صادرات نفت میشود.
بر اساس اطلاعات به دست آمده، دولت اقلیم کوردستان اعلام کرده است در صورت تضمین امنیت میدانهای نفتی اقلیم و توقف حملات پهپادی به این تاسیسات، آمادگی دارد تا شرکتهای بینالمللی را برای ازسرگیری تولید بازگرداند و سطح تولید روزانه را به مرز ۵۰۰ هزار بشکه برساند.
پیش از این و در جریان تنشهای نظامی میان ایران از یک سو و آمریکا و اسرائیل از سوی دیگر، میدانهای نفتی اقلیم کوردستان چندین بار هدف حملات پهپادی گروههای شبهنظامی قرار گرفت که همین امر موجب توقف فعالیت بخشی از شرکتهای خارجی و کاهش شدید سطح تولید شد.
در حال حاضر، بودجه دولت عراق بیش از ۹۰ درصد به درآمدهای نفتی وابسته است. با این حال، انسداد تنگه هرمز و توقف صادرات نفت عراق از طریق خلیج، اقتصاد این کشور را با چالش جدی مواجه کرده است. به همین دلیل، اکنون تمام نگاهها به خط لوله نفت کوردستان معطوف شده است تا به عنوان شریانی حیاتی، نفت عراق را به بندر جیحان ترکیه و از آنجا به بازارهای جهانی منتقل کند.