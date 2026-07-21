پارلمان عراق احضار کرد؛ جزییات تازه از "کمپین بامداد" علیه فاسدان
پارلمان عراق با احضار دیوان نظارت مالی، خواستار افشای جزئیات بیشتری درباره مقامات متهم به فساد شد؛ همزمان، افکار عمومی و نمایندگان خواستار برگزاری دادگاهی علنی و شفاف برای متهمان هستند.
با وجود اینکه ۱۲ نماینده کنونی پارلمان عراق در موج اخیر مبارزه با فساد به دستور علی زیدی، نخستوزیر این کشور بازداشت شدهاند، اما پارلمان قصد دارد جزئیات دقیقتری از این پروندهها به دست آورد. بر اساس گزارش "شوان جباری"، خبرنگار کوردستان۲۴ در بغداد، پارلمان عراق آماده میشود تا حمایت بیشتری از دولت علی زیدی و اقدامات وی به عمل آورد.
جزئیات "کمپین بامداد" و موج بازداشتها
علی زیدی طی ۲۵ روز گذشته عملیات گستردهای را از منطقه سبز بغداد که محل سکونت مقامات و نمایندگان است، تا ویلاها و باغشهرهای اختصاصی آنان آغاز کرده است. در این عملیات، ۱۵ نماینده شامل ۱۲ نماینده دور کنونی و ۳ نماینده دورههای پیشین پارلمان بازداشت شدهاند.
اگرچه آمار رسمی متهمان و اموال توقیفشده هنوز به طور کامل اعلام نشده، اما اطلاعات خبرنگار کوردستان۲۴ در بغداد حاکی از بازداشت بیش از ۷۰ مقام مسئول و ضبط ۴۰۸ کیلوگرم طلا و ۹۰۸ میلیارد دینار (علاوه بر دهها باغ شخصی، منازل مجلل و خودروهای گرانقیمت) در جریان "کمپین بامداد" است.
حضور دیوان نظارت مالی در پارلمان و درخواست دادگاه علنی
امروز مسئولان دیوان نظارت مالی در پارلمان حضور مییابند تا نمایندگان از سازوکارهای شناسایی و دستگیری سایر مسئولان متهم و همچنین گزارشهای مالی سال گذشته و امسال مطلع شوند.
همزمان طی دو روز گذشته، بیش از ۱۰۰ نماینده پارلمان با امضای طوماری خواستار برگزاری علنی دادگاه متهمان به فساد شدهاند.
سرنوشت اموال و داراییهای توقیفشده
یکی دیگر از محورهای اصلی، تعیین تکلیف اموال و داراییهای توقیفشده است. در حالی که علی زیدی خواستار بازگرداندن مستقیم این اموال به خزانه دولت شده، بانک مرکزی عراق در حال زمینهسازی برای افتتاح یک حساب ویژه است تا داراییهای ضبطشده به آن منتقل شده و سپس درباره نحوه مدیریت و هزینهکرد آن تصمیمگیری شود.