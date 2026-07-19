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اربیل (کوردستان۲۴)- رئیس گروه سرمایه‌گذاری دولت اقلیم کوردستان با اشاره به روند سرمایه‌گذاری خارجی در اقلیم اعلام کرد که با وجود برخی موانع، حضور سرمایه‌گذاران خارجی و برندهای بین‌المللی در اقلیم کوردستان افزایش یافته است. او این روند را نتیجه حمایت دولت اقلیم از بخش خصوصی و ایجاد بستر مناسب برای سرمایه‌گذاری دانست.

محمد شُکری، رئیس گروه سرمایه‌گذاری دولت اقلیم کوردستان، امروز یکشنبه ۱۹ ژوئیه در گفت‌وگو با کوردستان۲۴، روند سرمایه‌گذاری خارجی در اقلیم را مثبت ارزیابی کرد و گفت که با وجود چالش‌های موجود، استقبال سرمایه‌گذاران خارجی و برندهای جهانی از حضور در اقلیم کوردستان افزایش یافته است.

شُکری اظهار داشت: «این روند نشان می‌دهد که مسرور بارزانی، نخست‌وزیر اقلیم کوردستان، توجه ویژه‌ای به تقویت بخش خصوصی، جذب سرمایه‌گذاران خارجی و فراهم کردن فضای مناسب برای سرمایه‌گذاری در اقلیم داشته است.»

وی با اشاره به سفر اخیر علی الزیدی، نخست‌وزیر عراق، به واشینگتن و توافق‌های اقتصادی حاصل از این سفر افزود: «پیش از این، نخست‌وزیر اقلیم کوردستان با شرکت‌های آمریکایی قراردادهایی برای توسعه بخش انرژی امضا کرده بود و اقدام‌های الزیدی را می‌توان در ادامه و تکمیل همان روندی دانست که مسرور بارزانی پایه‌گذاری کرد.»

در ۲۵ مه ۲۰۲۵ با نظارت نخست‌وزیر اقلیم کوردستان، وزارت منابع طبیعی دولت اقلیم در مراسمی در واشینگتن دو قرارداد با شرکت‌های آمریکایی «اچ.کی.ان انرژی» و «وسترن زاگرس» امضا کرد. مسرور بارزانی در آن مراسم اعلام کرد که امضای این قراردادها آغازگر دوره‌ای تازه در روابط میان اربیل و واشینگتن خواهد بود.

در جریان سفر اخیر نخست‌وزیر عراق به واشینگتن نیز قراردادهای متعددی میان بغداد و واشینگتن در حوزه انرژی به امضا رسید.

رئیس گروه سرمایه‌گذاری دولت اقلیم کوردستان در ادامه با تأکید بر تجربه اقلیم در اجرای طرح‌های توسعه‌ای گفت: «اقلیم کوردستان همواره الگوی موفقی بوده و دولت عراق نیز درصدد بهره‌گیری از تجربه اقلیم، به‌ویژه در اجرای طرح «روناکی/روشنانی» برای تأمین برق ۲۴ ساعته و همچنین برخی دیگر از پروژه‌های راهبردی است.»

ب.ن