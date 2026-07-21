وزیر انرژی آمریکا: توافقهای جدید میان واشنگتن و بغداد، شامل اقلیم کوردستان هم میشود
کریس رایت: به دنبال توسعهی تجارت در خاورمیانه هستیم نه جنگ و بحران
کریس رایت، وزیر انرژی ایالات متحده، تأکید کرد که توافقنامههای امضاشده میان واشنگتن و بغداد در حوزههای تجاری و انرژی، شامل اقلیم کوردستان نیز میشود و هدف نهایی این همکاریها، ایجاد ثبات و شکوفایی اقتصادی در منطقه است.
وزیر انرژی آمریکا در گفتگوی اختصاصی با "کوردستان ۲۴" اظهار داشت: "ما مجموعهای از توافقنامهها را با عراق به امضا رساندهایم که گسترهی آن از اقلیم کوردستان تا مناطق جنوبی این کشور را شامل میشود." وی تصریح کرد: "امروز روز بزرگی است؛ ما در خاورمیانه به دنبال تجارت و توسعه هستیم، نه بحران و جنگ. این هدف اصلی ما در سراسر منطقه است."
کریس رایت با تأکید بر اهمیت ایجاد شراکتهای سیاسی و تجاری با عراق افزود: "ما به همکاری با عراق در سطوح عالی سیاسی و بازرگانی نیازمندیم و هدف ما تأمین رفاه و آبادانی برای هر دو کشور آمریکا و عراق است."
این اظهارات همزمان با سفر رسمی علی زیدی، نخستوزیر عراق به واشنگتن بیان شد. حیدر عبودی، سخنگوی دولت عراق، هدف از این سفر را توسعهی مناسبات اقتصادی میان دو کشور عنوان کرد. در همین راستا، روز شنبه ۱۸ ژوئیه ۲۰۲۶ (۲۷ تیر ۱۴۰۵)، دفتر نخستوزیر عراق اعلام کرد که علی زیدی بر روند امضای ۴۸ توافقنامه و یادداشت تفاهم میان بخشهای مختلف دولتی و خصوصی عراق و آمریکا نظارت داشته است.
این توافقنامهها که با هدف ترسیم مسیری روشن برای همکاریهای اقتصادی، مالی و ترانزیتی تنظیم شدهاند، بخشهای وسیعی از حوزههای راهبردی از جمله نفت، انرژی، برق، ارتباطات، آموزش، دارو و کشاورزی را پوشش میدهند.
در این پروژههای مشترک، شرکتهای بینالمللی برجستهای نظیر "اکسون موبیل"، "کیبیآر"، "جیئی ورنووا"، "شل"، "هالیبرتون" و "استارلینک" مشارکت دارند. از مهمترین طرحهای مورد توافق میتوان به پروژهی توسعهی خط لولهی نفت بانیاس در سواحل مدیترانه، نوسازی بخش کشاورزی با همکاری شرکت "فریتو لای" و تقویت زیرساختهای تولید دارو و فناوریهای نوین اشاره کرد.