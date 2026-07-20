کاهش قیمت نفت با تقویت امیدها به تداوم دیپلماسی میان ایران و آمریکا
اربیل (کوردستان۲۴)- بهای نفت در معاملات امروز دوشنبه ۲۰ ژوئیه پس از آنکه ایران از ادامه تبادلات دیپلماتیک با ایالات متحده از طریق میانجیها خبر داد، از اوج یکماهه خود عقبنشینی کرد و بخشی از افزایشهای اولیه را از دست داد.
قیمت نفت که در آغاز معاملات تحت تأثیر تشدید تنشها میان تهران و واشینگتن و نگرانیها درباره احتمال اختلال در عرضه نفت از تنگه هرمز افزایش یافته بود، برای مدت کوتاهی از مرز ۹۱ دلار در هر بشکه عبور کرد و به بالاترین سطح خود از ۱۱ ژوئن رسید. با این حال، انتشار اخبار مربوط به ادامه تلاشهای دیپلماتیک برای کاهش تنشها، روند بازار را تغییر داد و موجب افت قیمتها شد.
اسماعیل بقایی، سخنگوی وزارت امور خارجه ایران، در نشست خبری خود اعلام کرد که تبادل پیامها با آمریکا از طریق میانجیها ادامه دارد و در روزهای اخیر پیشنهادهایی از سوی برخی واسطهها به تهران منتقل شده است. به گفته وی، دستگاه دیپلماسی ایران همچنان فعال است و این روند ادامه دارد.
همزمان، یک منبع در وزارت کشور پاکستان نیز از سفر برنامهریزیشده اسکندر مومنی، وزیر کشور ایران، به اسلامآباد خبر داد؛ سفری که در بحبوحه تلاشهای میانجیگرانه برای کاهش تنشها انجام میشود.
پاتریک اوهر، تحلیلگر Briefing.com، با اشاره به تأثیر این تحولات بر بازار انرژی گفت گزارشهای مربوط به ادامه دیپلماسی، از شدت نگرانیها در بازار نفت کاسته و موجب عقبنشینی قیمتها شده است.
افت قیمت نفت در حالی رخ داد که شورشیان حوثی یمن از اعمال تحریم دریایی علیه عربستان سعودی خبر دادند؛ اقدامی که میتواند در صورت اجرا، مسیر صادرات نفت از بندر ینبع در دریای سرخ را تحت تأثیر قرار دهد. با این حال، امید به کاهش تنشهای منطقهای، اثر این خبر بر بازار را تا حد زیادی خنثی کرد.
در پایان معاملات، بهای نفت خام برنت دریای شمال با کاهش کمتر از ۰.۱ درصد به ۸۸.۰۵ دلار در هر بشکه رسید و نفت خام وست تگزاس اینترمدیت نیز با افت ۰.۲ درصدی در سطح ۸۱.۶۱ دلار معامله شد.
کاهش قیمت نفت به بهبود فضای معاملات در بازارهای مالی آمریکا نیز کمک کرد و شاخصهای اصلی والاستریت رشد کردند، در حالی که بازارهای اروپایی عمدتاً بدون تغییر محسوس به کار خود ادامه دادند.
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