تأکید آمریکا بر ضرورت حفاظت از دستاوردهای مبارزه با داعش و نقش کلیدی پیشمرگه

هماهنگ‌کننده‌ی دفتر مبارزه با تروریسم آمریکا نیروهای پیشمرگه را شریکی بزرگ و فداکار در مسیر ثبات منطقه توصیف کرد

2 ساعت پیش

گریگوری لاجفو، هماهنگ‌کننده‌ی دفتر مبارزه با تروریسم آمریکا در گفتگوی اختصاصی با "کوردستان ۲۴" اعلام کرد که فداکاری‌ها و نقش نیروهای پیشمرگه در نبرد با تروریسم هرگز فراموش نخواهد شد و جامعه‌ی بین‌المللی باید از دستاوردهای حاصل از نابودی داعش صیانت کند.

گریگوری لاجفو روز سه‌شنبه ۲۱ ژوئیه ۲۰۲۶ (۳۰ تیر ۱۴۰۵) در پاسخ به پرسش رحیم رشیدی، مسئول دفتر "کوردستان ۲۴" در واشگنتن، درباره‌ی ارزیابی نقش نیروهای پیشمرگه در اقلیم کوردستان و نیروهای کورد در سوریه اظهار داشت: "من پیش‌تر در عراق خدمت کرده‌ام، در اربیل حضور داشته‌ام و از نزدیک با نیروهای پیشمرگه آشنا هستم. پیشمرگه یک شریک بسیار بزرگ برای ما محسوب می‌شود."

وی با اشاره به سابقه‌ی حضور خود در منطقه طی سال‌های ۲۰۱۰ و ۲۰۲۱ میلادی افزود: "من شناخت عمیقی از مردم این منطقه دارم؛ نیروهای پیشمرگه در مسیر مبارزه با تروریسم فداکاری‌های بسیاری انجام داده‌اند و ما همواره به آن‌ها تکیه کرده‌ایم."

هماهنگ‌کننده‌ی دفتر مبارزه با تروریسم آمریکا در بخش دیگری از سخنان خود به نقش عراق، سوریه و اقلیم کوردستان در جلوگیری از ظهور مجدد تروریسم اشاره کرد و گفت: "ما با همکاری شرکای خود موفق شدیم خلافت داعش را درهم بشکنیم، اما هنوز اقدامات بسیاری باقی مانده است که باید انجام شود. آن‌چه به‌دست آمده یک دستاورد بزرگ است که باید از آن محافظت کرد."

گریگوری لاجفو همچنین در تعریف تروریسم سیاسی خاطرنشان کرد: "هر اقدامی که با هدف ارعاب مردم برای جلوگیری از مشارکت آن‌ها در فرآیندهای دموکراتیک انجام شود، تروریسم سیاسی است و ما با قاطعیت در برابر آن خواهیم ایستاد."