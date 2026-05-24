وقوع تیراندازی در نزدیکی کاخ سفید
عامل این تیراندازی توسط نیروهای امنیتی کشته شد
در پی شلیک گلوله در مجاورت مجتمع ریاستجمهوری آمریکا، نیروهای امنیتی واشینگتن به حالت آمادهباش کامل درآمدند و مهاجم اصلی در درگیری با نیروهای سرویس مخفی کشته شد.
نیروهای امنیتی ایالات متحده آمریکا، در پی گزارشهایی مبنی بر شنیده شدن صدای چندین شلیک در نزدیکی کاخ سفید، وضعیت اضطراری اعلام کردند. این حادثه در حالی رخ داد که دونالد ترامپ، رئیسجمهور آمریکا، در زمان وقوع تیراندازی در داخل ساختمان حضور داشت.
خبرگزاری «آسوشیتد پرس» گزارش داد که خبرنگاران مستقر در کاخ سفید با شنیدن صدای شلیکها، بلافاصله توسط نیروهای سرویس مخفی به اتاقهای کنفرانس هدایت شده و تا زمان تأمین امنیت کامل منطقه، از خروج آنها جلوگیری به عمل آمد.
سرویس مخفی آمریکا اعلام کرد که تحقیقات گستردهای را دربارهی تیراندازی در تقاطع خیابان ۱۷ و خیابان پنسیلوانیا، که تنها یک بلوک با کاخ سفید فاصله دارد، آغاز کرده است.
بر اساس گزارش رسانههای محلی، در این درگیری عامل اصلی تیراندازی کشته و یک تن دیگر نیز زخمی شده است که گفته میشود از مظنونان مرتبط با این حادثه است.
کاش پاتل، مدیر دفتر تحقیقات فدرال (FBI)، با تأیید پیگیری دقیق این پرونده توسط نیروهای انتظامی، اظهار داشت که تمامی ابعاد این رخداد در حال بررسی است. وی تأکید کرد که با روشن شدن جزئیات بیشتر و تکمیل تحقیقات میدانی، گزارش نهایی برای آگاهی افکار عمومی منتشر خواهد شد. در حال حاضر تدابیر امنیتی در اطراف کاخ سفید و ساختمانهای دولتی واشینگتن به بالاترین سطح افزایش یافته است.