ترامپ: ایران بهای کشته شدن نیروهای آمریکایی را «چندین برابر» خواهد پرداخت

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اربیل (کوردستان۲۴)- دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، پس از اعلام کشته شدن سه نظامی آمریکایی و مفقود شدن یک سرباز دیگر در جریان عملیات اخیر، به ایران هشدار داد.

«چندین برابر هزینه»

ترامپ امروز دوشنبه ۲۰ ژوئیه، در شبکه اجتماعی «تروث» نوشت: «هر بار که ایران یک سرباز آمریکایی را بکشد، چندین برابر بهای آن را خواهد پرداخت.» وی افزود این دستور به پیت هگست، وزیر دفاع، دانیل کین، رئیس ستاد مشترک ارتش و دیگر فرماندهان نظامی آمریکا ابلاغ شده است.

واشینگتن اعلام کرده است که در عملیات اخیر سه نظامی آمریکایی کشته و یک سرباز دیگر مفقود شده است. بر اساس اعلام سنتکام، دو نظامی در حملات موشکی و پهپادی ایران به اردن جان باختند و یک سرباز دیگر نیز در اقلیم کوردستان هنگام عملیات خنثی‌سازی مهمات منفجرنشده کشته شد.

با این تلفات، شمار نظامیان آمریکایی کشته‌شده از آغاز درگیری‌ها به ۱۷ نفر رسیده است.

در مقابل، وزارت بهداشت ایران روز جمعه اعلام کرد که در درگیری‌های اخیر ۵۰ نفر کشته و بیش از ۵۰۰ نفر زخمی شده‌اند.

پزشکیان: ایران درگیر «جنگ تمام‌عیار» با آمریکاست

همزمان با هشدار ترامپ، مسعود پزشکیان، رئیس‌جمهور ایران، اعلام کرد جمهوری اسلامی درگیر «یک جنگ تمام‌عیار» با ایالات متحده است. این اظهارات در شرایطی مطرح شد که رسانه‌های دولتی و مقام‌های محلی از حملات جدید آمریکا به شمال و مرکز ایران خبر دادند.

پزشکیان با اشاره به شرایط موجود گفت: «واقعیت این است که امروز جمهوری اسلامی ایران درگیر یک جنگ تمام‌عیار است.»

تشدید تنش‌ها و افزایش نگرانی‌ها درباره بازار نفت

به گزارش منابع خبری، دور تازه درگیری‌ها پس از پایان دوره‌ای از آرامش ناشی از توافق ماه ژوئن آغاز شده است. همزمان با تشدید تنش‌ها، بهای نفت به بالاترین سطح خود در یک ماه گذشته رسید و نگرانی‌ها درباره امنیت تنگه هرمز، محل عبور حدود یک‌پنجم نفت جهان، افزایش یافت.

در همین حال، شورشیان حوثی یمن، متحد ایران، از محاصره بنادر عربستان سعودی خبر دادند؛ اقدامی که می‌تواند صادرات نفت ریاض از مسیر دریای سرخ را تحت تأثیر قرار دهد و نگرانی‌ها درباره عرضه جهانی انرژی را تشدید کند.

درگیری‌ها در خلیج و دریای سرخ

سپاه پاسداران اعلام کرد اهدافی را در بحرین، اردن و سوریه هدف قرار داده است. همزمان، آژانس عملیات تجارت دریایی بریتانیا از رها شدن یک کشتی آسیب‌دیده در تنگه هرمز خبر داد و سپاه نیز اعلام کرد دو نفتکش را که قصد عبور از این آبراه را داشتند، متوقف کرده است.

مارکو روبیو، وزیر امور خارجه آمریکا، از کشورهای جهان خواست برای حفاظت از مسیرهای کشتیرانی بین‌المللی مشارکت بیشتری داشته باشند. فرماندهی مرکزی ارتش آمریکا (سنتکام) نیز اعلام کرد نهمین شب متوالی حملات علیه ایران را به پایان رسانده و در عین حال بر ادامه تلاش‌های دیپلماتیک تأکید کرد.

ادامه تلاش‌های دیپلماتیک

با وجود تداوم درگیری‌ها، اسماعیل بقایی، سخنگوی وزارت امور خارجه ایران، اعلام کرد تبادلات دیپلماتیک میان تهران و واشینگتن از طریق میانجی‌ها ادامه دارد و پیشنهادهایی از سوی برخی واسطه‌ها به ایران منتقل شده است.

همچنین، یک منبع در وزارت کشور پاکستان از سفر برنامه‌ریزی‌شده اسکندر مومنی، وزیر کشور ایران، به اسلام‌آباد خبر داد.

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