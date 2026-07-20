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اربیل (کوردستان۲۴)- شورشیان حوثی یمن امروز دوشنبه ۲۰ ژوئیه، اعلام کردند که «محاصره دریایی» علیه عربستان سعودی را آغاز کرده‌اند؛ اقدامی که در صورت اجرا، می‌تواند صادرات نفت این کشور از مسیر دریای سرخ را با چالش مواجه کرده و بر تنش‌های منطقه‌ای بیفزاید.

این گروه که از حمایت ایران برخوردار است، جزئیاتی درباره نحوه اجرای این محاصره ارائه نکرد. این اعلام در حالی صورت گرفت که همزمان ایران از بازگشت به «جنگ تمام‌عیار» با ایالات متحده سخن گفته و درگیری‌ها میان تهران و واشینگتن بر سر امنیت تنگه هرمز تشدید شده است.

تهدیدی برای صادرات نفت عربستان

در صورت عملی شدن این اقدام، دسترسی به بنادر عربستان در دریای سرخ، از جمله بندر راهبردی ینبع، ممکن است با اختلال روبه‌رو شود. این بندر در ماه‌های اخیر نقش مهمی در ادامه صادرات نفت عربستان در شرایط محدودیت تردد از تنگه هرمز داشته است.

از آنجا که عربستان روزانه بیش از ۱۰ میلیون بشکه نفت خام تولید می‌کند، هرگونه اختلال در مسیرهای صادراتی این کشور می‌تواند پیامدهایی برای بازارهای جهانی انرژی به همراه داشته باشد.

حوثی‌ها: «محاصره در برابر محاصره»

یحیی سریع، سخنگوی نظامی حوثی‌ها، اعلام کرد که «تحریم دریایی علیه دشمن جنایتکار سعودی، بر اساس معادله "چشم در برابر چشم"، از همین لحظه لازم‌الاجرا است.»

وی همچنین گفت این تصمیم در واکنش به آنچه «محاصره بنادر و فرودگاه‌های» تحت کنترل حوثی‌ها و هدف قرار دادن فرودگاه صنعا از سوی عربستان سعودی خواند، اتخاذ شده و تأکید کرد که این گروه به سیاست «محاصره با محاصره» پاسخ خواهد داد.

هشدار سازمان ملل درباره گسترش درگیری

استفان دوجاریک، سخنگوی دبیرکل سازمان ملل متحد، نسبت به پیامدهای این اقدام هشدار داد و گفت تهدید حوثی‌ها می‌تواند خطر گسترش درگیری‌ها در منطقه را بیش از پیش افزایش دهد.

نگرانی از همزمانی بحران در هرمز و باب‌المندب

حوثی‌ها پیش‌تر نیز در جریان جنگ غزه، با حمله به کشتی‌های عبوری از تنگه باب‌المندب، مسیر کشتیرانی میان دریای سرخ و کانال سوئز را مختل کرده بودند و بسیاری از کشتی‌ها را وادار به تغییر مسیر از اطراف قاره آفریقا کردند.

آندریاس کریگ، کارشناس امنیتی در کینگز کالج لندن، به خبرگزاری فرانسه گفت همزمانی بحران در تنگه هرمز و باب‌المندب می‌تواند شوکی به‌ مراتب بزرگ‌تر از اختلال در هر یک از این گذرگاه‌ها به تنهایی به اقتصاد جهانی وارد کند.

به گفته او، اختلال در هرمز صادرات نفت و گاز کشورهای حاشیه خلیج را محدود می‌کند، در حالی که بسته شدن باب‌المندب، یکی از مهم‌ترین مسیرهای دریایی میان آسیا، خلیج و اروپا را تحت تأثیر قرار می‌دهد.

تأثیر احتمالی بر کشتیرانی و بازار انرژی

محمد البشا، رئیس شرکت مشاوره ریسک «باشا ریپورت»، معتقد است که حتی اگر حوثی‌ها حمله مستقیمی به کشتی‌ها انجام ندهند، صرف اعلام این محاصره می‌تواند موجب افزایش نااطمینانی و اختلال در فعالیت بنادر عربستان و مسیرهای کشتیرانی شود.

به گفته این تحلیلگران، در صورت بسته شدن باب‌المندب، کشتی‌های حامل نفت عربستان ناچار خواهند شد مسیر طولانی‌تری را از طریق کانال سوئز، دریای مدیترانه، تنگه جبل‌الطارق و سپس دور زدن قاره آفریقا برای رسیدن به بازارهای آسیایی طی کنند.

تنش میان عربستان و حوثی‌ها

تنش‌ها میان عربستان سعودی و حوثی‌ها هفته گذشته پس از سال‌ها بار دیگر وارد مرحله تازه‌ای شد. به گفته حوثی‌ها، حمله به فرودگاه صنعا و جلوگیری از فرود یک هواپیمای ایرانی، عامل آغاز تبادل حملات بوده است.

در مقابل، دولت یمن مستقر در عدن اعلام کرد این اقدام با هدف جلوگیری از فرود هواپیمای ایرانی انجام شده است.

در همین حال، رشاد العلیمی، رئیس شورای رهبری ریاست‌جمهوری یمن که از حمایت عربستان برخوردار است، اعلام کرد اقدامات لازم برای از سرگیری صادرات نفت یمن آغاز شده، اما جزئیاتی درباره نحوه اجرای این برنامه ارائه نکرد.

حوثی‌ها از سال ۲۰۱۴ با دولت یمن درگیر جنگ هستند؛ درگیری‌ای که تاکنون صدها هزار قربانی بر جای گذاشته است.

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