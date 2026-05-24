تفاهم برای توافق راهبردی واشینگتن و تهران وارد مراحل نهایی شده است
ایران با خروج ذخایر اورانیوم موافقت کرد
دونالد ترامپ با اعلام پیشرفت چشمگیر در مذاکرات، از احتمال امضای قریبالوقوع یادداشتتفاهمی خبر داد که شامل بازگشایی تنگهی هرمز و رفع تحریمها در ازای محدودیتهای هستهایِ گسترده است.
روزنامهی «نیویورک تایمز» به نقل از مقامهای ارشد آمریکایی گزارش داد که ایران با یکی از کلیدیترین شروط واشینگتن، یعنی واگذاری ذخایر اورانیوم غنیسازیشدهی سطح بالای خود، موافقت کرده است. این اقدام گامی تعیینکننده برای پایان دادن به وضعیت جنگی و بازگشایی راهبردیِ تنگه هرمز محسوب میشود.
اگرچه مکانیسم دقیق خروج این ذخایر هنوز نهایی نشده، اما گزارشها حاکی از آن است که ایران تحت فشار هشدارهای جدی دولت دونالد ترامپ مبنی بر احتمال حملهی نظامی، با این بند موافقت کرده است.
دونالد ترامپ، رئیسجمهور آمریکا، در پیامی در شبکهی اجتماعی «تروث سوشیال»، اعلام کرد که مذاکرات به مراحل پایانی رسیده است. وی از تماسهای تلفنی «بسیار سازنده» با سران کشورهای منطقه پرده برداشت. در این فهرست، نام شخصیتهایی همچون محمد بن سلمان ولیعهد عربستان سعودی، محمد بن زاید رئیس امارات، تمیم بن حمد آل ثانی امیر قطر، رجب طیب اردوغان رئیسجمهور ترکیه، عبدالفتاح سیسی رئیسجمهور مصر، ملک عبدالله دوم پادشاه اردن و حمد بن عیسی خلیفه پادشاه بحرین به چشم میخورد. ترامپ همچنین با عاصم منیر، فرمانده ارتش پاکستان، در خصوص نقش میانجیگرانهی این کشور رایزنی کرده است.
اسماعیل بقایی، سخنگوی وزارت امور خارجهی ایران، تأیید کرد که تهران و واشینگتن در آستانهی امضای یک یادداشتتفاهم (MOU) هستند. مفاد اصلی این توافق شامل موارد زیر است:
۱. پایان رسمی وضعیت جنگی.
۲. بازگشایی مرحلهبندیشدهی تنگه هرمز.
۳. لغو تحریمهای ایالات متحده و آزادسازی میلیاردها دلار از داراییهای بلوکه شدهی ایران.
۴. تعیین بازهی زمانی ۳۰ تا ۶۰ روزه برای نهایی کردن توافق جامع.
در همین حال، مارکو روبیو، وزیر امور خارجهی آمریکا، تأکید کرده است که بازگشایی تنگه هرمز باید «بدون هیچگونه باجخواهی» انجام شود. از سوی دیگر، گزارشها نشان میدهد که پیش از این، گزینههای نظامی از جمله بمباران تأسیسات هستهایِ اصفهان و عملیات مشترک با اسرائیل روی میز ترامپ بوده، اما وی ترجیح داده است مسیر دیپلماسی را پیش ببرد.
در حال حاضر ایران حدود ۹۷۰ پوند اورانیوم با غنای ۶۰ درصد در اختیار دارد که بر اساس طرحهای پیشنهادی، احتمالاً به روسیه منتقل شده یا سطح غنای آن کاهش خواهد یافت.
در این میان، دونالد ترامپ به سایت «آکسیوس» گفت که بنیامین نتانیاهو، نخستوزیر اسرائیل، نسبت به این توافق «دچار تردید» است و با ابراز نگرانی شدید، خواهان تداوم فشارهای نظامی بر تهران شده است. قرار است ترامپ در نشستهایی با حضور جی دی ونس، استیو ویتکوف و جرد کوشنر، پیشنویس نهایی بهدستآمده از کانال پاکستان را بررسی کند.