شناسایی و توقیف کارگاه ساخت پهپاد در بغداد

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اربیل (کوردستان۲۴)- سازمان امنیت ملی عراق از شناسایی و توقیف یک کارگاه ساخت پهپاد در مرکز بغداد، پیش از آغاز مرحله تولید، خبر داد.

این سازمان روز سه‌شنبه ۲۱ ژوئیه در بیانیه‌ای اعلام کرد که نیروهای امنیتی در جریان یک عملیات، موفق شدند از اقدام برای ساخت پهپاد جلوگیری کرده و سه متهم را در ارتباط با این پرونده بازداشت کنند.

بر اساس این بیانیه، مأموران ۲۵ بدنه پهپاد، تعدادی قطعات کربنی و تجهیزات مورد استفاده در ساخت پهپاد را نیز توقیف کردند.

سازمان امنیت ملی عراق تأکید کرد که این کارگاه پیش از آنکه بتواند تولید خود را تکمیل کند، شناسایی و متوقف شد. همچنین، افراد بازداشت‌شده برای طی مراحل قانونی به مراجع قضایی تحویل داده شده‌اند.

این در حالی است که در سال‌های اخیر، از برخی مناطق عراق بارها به مراکز دیپلماتیک خارجی و اقلیم کوردستان حملات پهپادی انجام شده و مقامات با متهم کردن گروه‌های شبه‌نظامی به دست داشتن در این حملات، به طور رسمی خواستار توقف این اقدامات شده‌اند.

ب.ن