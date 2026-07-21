تأکید بریتانیا بر تداوم حمایت از اقلیم کوردستان

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نخست‌وزیر اقلیم کوردستان و سرکنسول بریتانیا در دیداری بر لزوم فعال‌سازی پارلمان و تسریع در تشکیل کابینه‌ی جدید دولت اقلیم کوردستان تأکید کردند.

مسرور بارزانی، نخست‌وزیر دولت اقلیم کوردستان، امروز سه‌شنبه ۲۱ ژوئیه ۲۰۲۶ (۳۰ تیر ۱۴۰۵)، به مناسبت پایان مأموریت اندرو بیزلی، کنسول کل بریتانیا در اقلیم کوردستان، با وی دیدار کرد.

در این دیدار، نخست‌وزیر اقلیم کوردستان از تلاش‌های کنسول کل بریتانیا در راستای توسعه و تحکیم روابط دوجانبه در زمینه‌های گوناگون قدردانی کرد. مسرور بارزانی همچنین بر خواست دولت اقلیم کوردستان برای گسترش سطح هماهنگی‌ها و همکاری‌های راهبردی با بریتانیا تأکید ورزید.

اندرو بیزلی نیز به نوبه‌ی خود، از پشتیبانی و هماهنگی مستمر نهادهای ذی‌ربط در دولت اقلیم کوردستان در طول دوره‌ی مأموریتش سپاسگزاری کرد. وی در ادامه بر پایبندی لندن به تداوم حمایت از اقلیم کوردستان در چارچوب روابط دوستانه‌ی دوجانبه تأکید کرد.

در بخش دیگری از این گفتگو، طرفین درباره‌ی اهمیت فعال‌سازی مجدد پارلمان کوردستان و برپایی کابینه‌ی جدید دولت اقلیم کوردستان تبادل نظر کرده و بر ضرورت اجرایی شدن این گام‌ها توافق داشتند.