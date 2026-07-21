قدردانی نخستوزیر اقلیم کوردستان از خدمات مسئول دفتر اتحادیهی اروپا در اربیل
مسرور بارزانی در دیدار با رادو بوتوم، از نقش وی در گسترش روابط دیپلماتیک و همکاریهای مشترک میان اقلیم کوردستان و اتحادیهی اروپا تمجید کرد.
مسرور بارزانی، نخستوزیر دولت اقلیم کوردستان، امروز سهشنبه ۲۱ ژوئیه ۲۰۲۶ (۳۰ تیر ۱۴۰۵)، در اربیل با رادو بوتوم، مسئول دفتر اتحادیهی اروپا در اقلیم کوردستان استقبال کرد. این دیدار به مناسبت پایان دوران مأموریت رادو بوتوم در اقلیم انجام شد.
بر اساس بیانیهی رسمی این نشست، نخستوزیر اقلیم کوردستان از فعالیتهای رادو بوتوم در دورهی مسئولیتش که با هدف تقویت مناسبات میان اقلیم کوردستان و کشورهای عضو اتحادیهی اروپا صورت گرفته است، قدردانی کرد.
در مقابل، مسئول دفتر اتحادیهی اروپا در اربیل نیز از همکاری و پشتیبانی همهجانبهی دولت اقلیم کوردستان در مسیر پیشبرد مأموریتهای دیپلماتیک این دفتر و موفقیت برنامههای مشترک سپاسگزاری نمود.