نماینده مجلس از ۲۱ پرونده فساد در گروه سرمایهگذاری عراق خبر داد
اربیل (کوردستان۲۴)- یک عضو کمیسیون سرمایهگذاری مجلس نمایندگان عراق از وجود پروندههای متعدد فساد مالی در گروه سرمایهگذاری عراق خبر داد و اعلام کرد که درخواست بازنگری در مجوز شمار زیادی از پروژههای سرمایهگذاری ارائه شده است.
اَوِستا مام یحیی، عضو کمیسیون سرمایهگذاری مجلس نمایندگان عراق، امروز سهشنبه ۲۱ ژوئیه در گفتوگو با کوردستان۲۴ با اشاره به روند رسیدگی به پروندههای فساد مالی گفت: «کمیسیون درستکاری و نیروهای امنیتی طی ۲۵ روز گذشته ۴۰۸ کیلوگرم طلا را توقیف کردهاند و تاکنون ۲۱ پرونده فساد مربوط به گروه سرمایهگذاری عراق تشکیل شده است.»
او با بیان اینکه رئیس گروه سرمایهگذاری عراق در نشست مجلس نمایندگان حاضر نشده است، افزود: «با این حال، در پروندهها دست داشتن او در فساد به اثبات رسیده است. برای نمونه، پنج هزار دونم زمین در مسیر فرودگاه بغداد با ارزشی بیش از ۱۸ تریلیون دلار به دو شرکت واگذار شده، اما مشخص نیست این مجوزها بر چه اساسی صادر شدهاند. پروندههای دیگری نیز در دست بررسی است.»
این نماینده مجلس گفت که رئیس گروه سرمایهگذاری عراق چند سرمایهگذار اقلیم کوردستان را فریب داده و اموال آنان را تصاحب کرده است و این موضوع نیز بخشی از پروندههای فساد مالی را تشکیل میدهد.
او در ادامه گفت که بیشتر پروندههای سرمایهگذاری مورد بازنگری قرار خواهند گرفت و ادارات سرمایهگذاری در همه استانهای عراق نیز تحت بازرسی قرار میگیرند. به گفته وی، درخواست شده است تمامی پروژههایی که طی ۱۰ سال گذشته مجوز سرمایهگذاری دریافت کرده اما وارد مرحله اجرا نشدهاند، دوباره بررسی شوند.
دولت عراق در ماههای اخیر عملیات گستردهای را برای مقابله با فساد آغاز کرده است. در جریان این اقدامات، شماری از مقامهای ارشد و نمایندگان مجلس به اتهام فساد مالی بازداشت شدهاند و همچنین میلیاردها دینار اموال سرقتشده و صدها کیلوگرم طلا و جواهرات کشف و توقیف شده است.
ب.ن