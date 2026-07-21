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بعدازظهر امروز (سه‌شنبه ۲۱ ژوئیه/۳۱ تیر)، مسرور بارزانی، نخست‌وزیر اقلیم کوردستان، از "لیو جون"، سرکونسول جمهوری خلق چین در اقلیم کوردستان استقبال کرد.

در این دیدار، طرفین درباره وضعیت عمومی عراق و جنگ و تنش‌های منطقه به تبادل نظر پرداخته و بر اهمیت حفظ امنیت و ثبات اقلیم کوردستان و صلح و آرامش در عراق و منطقه تأکید کردند.

دو طرف همچنین در خصوص ضرورت فعال‌سازی مجدد پارلمان کوردستان و تشکیل کابینه جدید حکومت اقلیم کوردستان هم‌نظر بودند.

علاوه بر این، طرفین بر توسعه و گسترش روابط دوجانبه در زمینه‌های گوناگون تأکید نمودند.