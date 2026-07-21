رایزنی نخستوزیر اقلیم کوردستان و سرکونسول چین درباره ثبات منطقه
بعدازظهر امروز (سهشنبه ۲۱ ژوئیه/۳۱ تیر)، مسرور بارزانی، نخستوزیر اقلیم کوردستان، از "لیو جون"، سرکونسول جمهوری خلق چین در اقلیم کوردستان استقبال کرد.
در این دیدار، طرفین درباره وضعیت عمومی عراق و جنگ و تنشهای منطقه به تبادل نظر پرداخته و بر اهمیت حفظ امنیت و ثبات اقلیم کوردستان و صلح و آرامش در عراق و منطقه تأکید کردند.
دو طرف همچنین در خصوص ضرورت فعالسازی مجدد پارلمان کوردستان و تشکیل کابینه جدید حکومت اقلیم کوردستان همنظر بودند.
علاوه بر این، طرفین بر توسعه و گسترش روابط دوجانبه در زمینههای گوناگون تأکید نمودند.
کاوە جم ,