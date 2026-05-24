هشدار دبیرکل حزب امت عراق: از اشتباهات گذشته در قبال اقلیم کوردستان درس بگیرید

یک رهبر سیاسی عراق با تاکید بر اهمیت سفر نخست‌وزیر اقلیم کوردستان به بغداد اعلام کرد: این سفر باید درسی برای رهبران عراقی باشد؛ چرا که تمام دولت‌های بغداد آمدند و رفتند، اما دولت اقلیم کوردستان همچنان پابرجا مانده است.

محمود العگیلی، دبیرکل حزب امت عراق، یکی از چهره‌های سیاسی این کشور است که به سفر مسرور بارزانی، نخست‌وزیر اقلیم کوردستان به بغداد واکنش نشان داد. وی، در گفتگو با شبکه "کوردستان ۲۴" اظهار داشت: رهبری سیاسی کورد و به ویژه شخص پرزیدنت بارزانی، حسن نیت خود را برای حل ریشه‌ای مشکلات نشان داده‌اند. این پیامی است برای تمامی مردم و سیاستمداران عراقی تا همدلی و شراکت را در اولویت کاری خود قرار دهند. این رویکرد می‌تواند مانع از شنیده شدن صداهایی شود که به دنبال ایجاد فتنه و تفرقه میان اربیل و بغداد هستند.

در سال ۲۰۰۵، بیش از ۸۰ درصد از مردم عراق به قانون اساسی این کشور رای دادند؛ دستوری که رهبری سیاسی کوردستان همواره خواستار مبنا قرار گرفتن آن برای حل اختلافات میان اربیل و بغداد بوده است. با این حال، تاکنون بیش از ۵۰ ماده از این قانون اساسی اجرا نشده و همین امر باعث انباشت روزافزون بحران‌ها در عراق شده است.

از آن سال تاکنون، اربیل نخستین ایستگاه سفر تمام نخست‌وزیران مأمور به تشکیل کابینه در عرق فدرال بوده است؛ مقامات بغداد همواره کلید حل مشکلات خود را در اربیل جستجو می‌کردند، هرچند در ادامه به توافقات خود با اقلیم کوردستان پایبند نمی‌ماندند. این رویکرد، ویژگی مشترک تمامی دولت‌های پیشین بغداد بوده است.

محمود العگیلی با اشاره به تجارب گذشته و ناامیدی کوردها از دولت‌های پی‌درپی بغداد، خطاب به علی زیدی نخست‌وزیر جدید عراق گفت: از نخست‌وزیر می‌خواهم که سفر مسرور بارزانی، نخست‌وزیر اقلیم کوردستان را بسیار مهم ارزیابی کند. جریان‌های سیاسی باید از اشتباهات گذشته خود درس بگیرند و به قانون اساسی احترام بگذارند؛ چرا که این یک فرصت تکرارنشدنی است.

دبیرکل حزب امت بار دیگر تاکید کرد: سیاستمداران باید این واقعیت را درک کنند که تمام دولت‌های بغداد رفتند و تنها دولت اقلیم کوردستان باقی ماند. آن‌ها باید بفهمند که اقلیم کوردستان مهم‌ترین ساختار سیاسی است.

مسرور بارزانی، نخست‌وزیر اقلیم کوردستان در چارچوب یک سفر رسمی دو روزه وارد بغداد شد و با مقامات ارشد سیاسی عراق از جمله نخست‌وزیر و رئیس شورای عالی قضایی دیدار و گفتگو کرد. دیدارهای وی همچنان در بغداد ادامه دارد.