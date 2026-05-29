ثبت نخستین مورد بهبودی از ویروس ایبولا در جمهوری دموکراتیک کنگو

نخستین بیمار مبتلا به ایبولا در موج جدید شیوع این ویروس در قاره‌ی آفریقا، پس از بهبودی کامل از بیمارستان مرخص شده است.

3 ساعت پیش

یکی از مقامات سازمان بهداشت جهانی روز جمعه ۲۹ مه ۲۰۲۶ (۸ خرداد ۱۴۰۵)، فاش کرد که نخستین مورد بهبودی از ویروس "ایبولا" در جمهوری دموکراتیک کنگو به ثبت رسیده است.

بر اساس این گزارش، فرد مبتلا پس از طی دوره‌ی درمان، به طور کامل از این بیماری رهایی یافته و با ترک بیمارستان به آغوش خانواده‌ی خود بازگشته است. این موفقیت پزشکی در حالی رخ می‌دهد که موج جدید شیوع ایبولا در قاره‌ی آفریقا و به‌ویژه در کشور کنگو نگرانی‌های بین‌المللی را برانگیخته بود.

اعلام خبر بهبودی این بیمار پس از آن صورت گرفت که تدروس ادهانوم گبرهیسوس، مدیرکل سازمان بهداشت جهانی در نشست آنلاین اتحادیه‌ی آفریقا در تاریخ ۲۵ مه ۲۰۲۶ (۴ خرداد ۱۴۰۵) هشدار داد که هرگونه تاخیر در شناسایی موارد ابتلا، تیم‌های واکنش سریع را برای کنترل وضعیت تحت فشار شدید قرار می‌دهد. وی تاکید کرد که احتمال تشدید همه‌گیری پیش از بهبود شرایط وجود دارد.

مدیرکل سازمان بهداشت جهانی که قرار است روز سه‌شنبه از کنگو به عنوان مرکز اصلی شیوع بیماری بازدید کند، اظهار داشت: "ما با سرعت برای گسترش عملیات‌ها تلاش می‌کنیم، اما در حال حاضر سرعت رشد همه‌گیری فراتر از توان ما برای کنترل سریع آن است." وی همچنین از کشورهای همسایه‌ی کنگو خواست تا اقدامات پیشگیرانه‌ی فوری را اتخاذ کنند.

سازمان بهداشت جهانی اعلام کرده است که مقابله با این پتانسیل همه‌گیری به دلیل نبود امنیت بهداشتی در مناطق "ایتوری" و "کیوو شمالی" در کنگو و همچنین عدم وجود واکسن تایید شده برای سویه‌ی "بوندیبوگیو" پیچیده‌تر شده است. علاوه بر خشونت‌های مسلحانه، جابجایی گسترده‌ی جمعیت نیز بر خطرات موجود افزوده است.

در همین حال، وزارت بهداشت اوگاندا روز دوشنبه از شناسایی دو مورد جدید ابتلا به ایبولا خبر داد که مجموع مبتلایان در این کشور را به ۷ نفر رساند. این دو مبتلای جدید از کارکنان بهداشتی یک بیمارستان خصوصی در "کامپالا"، پایتخت این کشور هستند. تاکنون در کنگو ۸۳ مورد قطعی و ۷۴۶ مورد مشکوک به ثبت رسیده است. ویروس ایبولا با علائمی همچون تب شدید، درد بدن، استفراغ و اسهال شناخته می‌شود و از طریق تماس مستقیم با مایعات بدن فرد مبتلا یا تجهیزات آلوده منتقل می‌گردد.