فاجعه پلاستیکی در عراق؛ ۱۶ هزار تن زباله در یک روز
وزارت محیط زیست عراق با تاکید بر اینکه استفاده از کیسههای پلاستیکی بار سنگین زیستمحیطی و اقتصادی بر کشور تحمیل میکند، اعلام کرد که عراق روزانه حدود ۱۶ هزار تن پسماند پلاستیکی تولید میکند.
"لؤی المختار"، سخنگوی وزارت محیط زیست عراق امروز (جمعه) در گفتگو با خبرگزاری رسمی این کشور (واع) اظهار داشت: مصوبه نخستین جلسه هیئت وزیران مبنی بر کاهش وابستگی به کیسههای خرید رایگان در مراکز خرید، قصابیها و نانواییها، تصمیم مهمی است که سه ابعاد بهداشتی، زیستمحیطی و اقتصادی را در بر میگیرد.
وی افزود: کیسههای پلاستیکی مواد پلیمری هستند که در برابر شرایط مختلف محیطی مقاوم بوده و به سرعت تجزیه نمیشوند. این کیسهها حاوی ذرات موسوم به "میکروپلاستیک" و همچنین افزودنیهای شیمیایی مانند رنگها و نرمکنندهها هستند که برخی از این مواد میتوانند سمی و خطرناک باشند.
المختار توضیح داد: برخی محصولات پلاستیکی، به ویژه انواع بازیافتی آنها، پتانسیل انتقال مواد شیمیایی به مواد غذایی را دارند؛ این فرآیند بهخصوص با تغییرات دما تشدید شده و موجب بروز خطرات بهداشتی متعددی از جمله ابتلا به بیماریهای سرطانی و آسیب به اندامهای داخلی و سیستم عصبی میشود.
وی، خاطرنشان کرد که وزارت محیط زیست خواستار کاهش استفاده از مواد پلاستیکی در تماس مستقیم با غذا و آب (مانند ظروف بستهبندی، بطریهای آب و ظروف یکبار مصرف) است، چرا که این مواد آثار منفی شدیدی بر سلامت عمومی جامعه دارند.
پیامدهای زیستمحیطی و سوزاندن پسماندها
سخنگوی وزارت محیط زیست عراق در رابطه با بعد زیستمحیطی این تصمیم گفت: محصولات پلاستیکی به راحتی تجزیه نمیشوند و چالش بزرگی برای محیط زیست هستند. زمانی که این مواد به زباله تبدیل میشوند، اغلب مورد سوزاندن قرار میگیرند که این کار باعث انتشار گازهای سمی مانند "دیاکسینها" و "فورانها" میشود. این مواد سمی برای مدت طولانی در محیط باقی میمانند و با ورود به زنجیره غذایی، آسیبهای بهداشتی پیچیدهای ایجاد میکنند.
وی، تاکید کرد که کاهش پسماندهای پلاستیکی به کاهش خسارات زیستمحیطی و بهداشتی کمک کرده و از حیوانات، تنوع زیستی و منابع شیلاتی و دامی محافظت میکند.
بار مالی سنگین بر اقتصاد عراق
المختار، در خصوص ابعاد اقتصادی این مسئله اظهار داشت: هر شهروند عراقی روزانه حدود یک کیلوگرم زباله تولید میکند که نزدیک به ۴۰۰ گرم آن پسماند پلاستیکی است. با توجه به جمعیت حدود ۴۰ میلیون نفری عراق، این کشور روزانه حدود ۱۶ هزار تن پسماند پلاستیکی تولید میکند.
وی ادامه داد: این حجم از پسماند به معنای نیاز به پاکبانان بیشتر، خودروهای حمل زباله متعدد، فضاهای بزرگتر برای دفن زباله و همچنین افزایش هزینههای سوخت و مدیریت پسماند است که همگی بر دوش دولت سنگینی میکند. کاهش مصرف پلاستیک حجم زبالهها را کاسته و هزینههای دولتی در بخش مدیریت پسماند را به شدت کاهش میدهد.
سخنگوی وزارت محیط زیست عراق در پایان به وابستگی شدید کشور به واردات این مواد اشاره کرد و گفت: عراق مبالغ هنگفتی را صرف واردات محصولات پلاستیکی میکند؛ به طوری که آمار سال ۲۰۲۱ نشان میدهد این کشور حدود ۳ میلیارد دلار برای واردات مواد پلاستیکی از کشورهای مختلف از جمله ترکیه، چین، امارات، کویت، عربستان سعودی و اردن هزینه کرده است.