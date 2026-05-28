وزیر بهداشت: هیچ مورد جدیدی از تب خونریزیدهنده در اقلیم کوردستان ثبت نشده است
سامان برزنجی آخرین وضعیت سلامت و خدمات پزشکی را تشریح کرد
سامان برزنجی با تشریح وضعیت بهداشتی اقلیم کوردستان در ایام تعطیلات، بر تداوم خدماترسانی مراکز درمانی و عدم مشاهدهی موارد ابتلای بومی به بیماری تب کنگو تأکید کرد.
سامان برزنجی، وزیر بهداشت دولت اقلیم کوردستان، روز پنجشنبه ۲۸ مه ۲۰۲۶ (۷ خرداد ۱۴۰۵)، در یک کنفرانس خبری آخرین وضعیت سلامت و خدمات پزشکی را تشریح کرد.
وی اعلام کرد که تمامی مراکز درمانی، بخشهای اورژانس، بیمارستانهای تخصصی زنان و زایمان، مراکز سرطان و بانکهای خون به صورت ۲۴ ساعته در حال خدمترسانی هستند.
وزیر بهداشت در جریان بازدید از بیمارستان زنان و زایمان اربیل آمار داد که تنها در ۲۴ ساعت گذشته، ۳۷ نوزاد متولد شده و بیش از ۱۸۰ مراجعهکننده خدمات دریافت کردهاند که نشاندهندهی آمادگی کامل تیمهای پزشکی در روزهای تعطیل است.
سامان برزنجی دربارهی شایعات انتشار تب خونریزیدهنده اطمینان داد که تاکنون هیچ مورد مثبتی در داخل اقلیم کوردستان ثبت نشده است. وی اشاره کرد که تنها یک بیمار از سایر مناطق عراق به سلیمانی منتقل شده بود که پس از دریافت درمانهای لازم، با بهبودی کامل ترخیص شد.
وزیر بهداشت با اشاره به فصل شیوع این بیماری، توصیههای زیر را برای شهروندان الزامی دانست:
۱. اجتناب از ذبح دام در منازل و اماکن غیرقانونی.
۲. استفاده از کشتارگاههای رسمی تحت نظارت سازمان دامپزشکی.
۳. رعایت دقیق پروتکلهای بهداشتی هنگام جابهجایی گوشت.