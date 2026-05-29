صباح نعمان: حاکمیت بر آسمان عراق مطلق خواهد شد

1 ساعت پیش

سخنگوی فرماندهی کل نیروهای مسلح عراق با تأکید بر اینکه به هیچ طرفی اجازه داده نخواهد شد امنیت و ثبات عراق را به مخاطره بیندازد، اعلام کرد که مرزهای کشور کاملاً مصون و تحت کنترل هستند و حاکمیت مطلق بر حریم هوایی عراق تثبیت خواهد شد.

امروز جمعه (۲۹ مه ۲۰۲۶)، صباح نعمان، سخنگوی فرماندهی کل نیروهای مسلح عراق در گفتگو با خبرگزاری رسمی عراق (واع) اشاره کرد که مرزهای این کشور، به ویژه مرزهای غربی، به طور کامل از طریق سامانه‌های نظارتی پیشرفته و در بالاترین سطح آمادگی رزمی و امنیتی محافظت می‌شوند.

نعمان در خصوص حفاظت از حریم هوایی عراق نیز تأکید کرد: دولت عراق بر اساس یک چشم‌انداز راهبردی و جامع، برای تقویت توانمندی‌های پدافند هوایی و تثبیت حاکمیت کامل ملی بر آسمان کشور تلاش می‌کند.

وی در پایان خاطرنشان کرد: عراق امروز ابتکار عمل امنیتی را در دست دارد و به هیچ عنوان به هیچ طرفی اجازه نخواهد داد که امنیت کشور را تهدید کرده و یا ثبات، آبادانی و توسعه‌ای را که با فداکاری و جان‌فشانی شهدای قهرمان به دست آمده است، برهم بزند.