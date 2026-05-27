5 ساعت پیش

اربیل (کوردستان۲۴) ـ رئیس سازمان بهداشت جهانی امروز چهارشنبه ۲۷ مه، هشدار داد که درگیری‌های شدید در شرق جمهوری دموکراتیک کنگو به طور چشمگیری تلاش‌ها برای مهار شیوع مرگبار ابولا را پیچیده می‌کند و خواستار آتش‌بس فوری شد.

تدروس آدهانوم گبریسوس در پلتفرم ایکس گفت: «جمهوری دموکراتیک کنگوی شرقی اکنون با برخورد فاجعه‌بار بیماری و درگیری روبرو است و شیوع ابولا در استان ایتوری از واکنش‌ها پیشی گرفته است.»

سازمان بهداشت جهانی از اواسط ماه مه تاکنون 10 مورد مرگ تایید شده ناشی از ابولا و 220 مورد مرگ مشکوک در جمهوری دموکراتیک کنگو را ثبت کرده است، در حالی که از زمان اعلام شیوع بیماری در کینشاسا در 15 مه، 900 مورد مشکوک دیگر را نیز ثبت کرده است.

آژانس بهداشت سازمان ملل متحد اعلام کرد که شیوع واقعی ویروس احتمالاً بسیار گسترده‌تر است. کارشناسان گفته‌اند که احتمالاً مدتی است که در حال گردش است.

تدروس تأکید کرد که گونه بوندیبوگیو ابولا که در جمهوری دموکراتیک کنگو در حال گسترش است، «هیچ واکسن یا درمان تأیید شده‌ای» ندارد.

او گفت: «متوقف کردن این انتقال ابولا کاملاً به دسترسی بشردوستانه بستگی دارد.»

اما ناامنی مانع بزرگی در شرق جمهوری دموکراتیک کنگو است که به مدت سه دهه درگیر درگیری‌هایی با حضور گروه‌های مسلح متعدد بوده است.

خدمات دولتی در مناطق روستایی استان ایتوری برای دهه‌ها عمدتاً غایب بوده‌اند.

تدروس با ابراز تاسف از اینکه درگیری‌ها «باعث آوارگی گسترده، سوق دادن افراد در معرض خطر به اردوگاه‌های پرجمعیت و قطع راهروهای مهار بحرانی» شده است، هشدار داد: «کارکنان خط مقدم همه چیز را به خطر می‌اندازند، در حالی که حملات به مراکز درمانی، ردیابی موارد و تماس‌های آنها را تقریباً غیرممکن می‌کند.»

تدروس تأکید کرد: «ما نمی‌توانیم اعتماد جامعه را ایجاد کنیم یا بیماران را در حالی که بمب‌ها در حال سقوط هستند، ایزوله کنیم. ما از همه طرف‌های درگیر می‌خواهیم که برای مهار این شیوع، با آتش‌بس فوری موافقت کنند. تا به ما امکان دسترسی ایمن و پایدار برای تیم‌های پزشکی را بدهند. ما درخواست می‌کنیم که بقای انسان را بالاتر از هر چیز دیگری در اولویت قرار دهیم.»

ای‌اف‌پی/ب.ن